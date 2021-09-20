Горячую воду отключат в трёх районах Барнаула

В Индустриальном, Октябрьском и Центральном районах Барнаула у части жителей отключат горячую воду, сообщает СГК.
Так, с 10:00 20 сентября до 10:00 21 сентября воды не будет в 92 многоквартирных домах, семи детских садах и трёх школах. В это время будет проводиться демонтаж заглушек в теплокамерах в районе домов № 113 по ул. Взлётной и № 38 по ул. Профинтерна.
На этот же период из-за ремонтных работ на ул. Петра Сухова, 34, и Ядринцева, 84, под отключение горячей воды попадут 117 многоквартирных домов, детсад, четыре школы и четыре медучреждения.
Помимо этого, с 10:00 20 сентября до 13:00 21 сентября из-за работ около 5-го Кооперативного проезда, 10а, горячей воды не будет в 19 многоквартирных домах, 95 частных домах и одной школе.
Ознакомиться с подробным списком домов, где не будет горячего водоснабжения, можно по этой ссылке.
Комментарии
А в Железнодорожном тогда почему горячей воды нет?
ссылка не работает
09:49, у меня работает, там документ с огроменным списком домов
гiсть
ссылка не работает
все работает. в ворде табличка открывается
А интерактивной карты с гаечными ключами, показывающими отключения, не будет?
Таких маленьких маленьких 90 дней лета опять не хватило что бы все сделать?
В списке часть домов Железнодорожного района
уже что-то починили, теперь открывается ссылка
выборы прошли можно и беспредел начинать
печально это, опять никто ответственность не несет за этот бардак
2
20.09.2021 10:48
гость
выборы прошли можно и беспредел начинать
печально это, опять никто ответственность не несет за этот бардак
и прочим любителям доколе
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у нас во дворах Ядринцеского уже больше месяца пашут рельно.
А ты кроме клавы тяжеле что-то в жизни поднимал?
блииин, подгадали же ремонт! 90 дней лета не хватило, была еще половина сентября, жаль людей в холодрыгу без горячей воды, вырастет кривая орви
Тут отопления все ждут, а они последней радости лишают.