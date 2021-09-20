Горячую воду отключат в трёх районах Барнаула

В Индустриальном, Октябрьском и Центральном районах Барнаула у части жителей отключат горячую воду, сообщает СГК.

Так, с 10:00 20 сентября до 10:00 21 сентября воды не будет в 92 многоквартирных домах, семи детских садах и трёх школах. В это время будет проводиться демонтаж заглушек в теплокамерах в районе домов № 113 по ул. Взлётной и № 38 по ул. Профинтерна.

На этот же период из-за ремонтных работ на ул. Петра Сухова, 34, и Ядринцева, 84, под отключение горячей воды попадут 117 многоквартирных домов, детсад, четыре школы и четыре медучреждения.

Помимо этого, с 10:00 20 сентября до 13:00 21 сентября из-за работ около 5-го Кооперативного проезда, 10а, горячей воды не будет в 19 многоквартирных домах, 95 частных домах и одной школе.

Ознакомиться с подробным списком домов, где не будет горячего водоснабжения, можно по этой ссылке.