Часть здания бывшего Дома быта продают в Барнауле

В Барнауле выставили на продажу часть пристройки к бывшему зданию Дома быта на проспекте Ленина, 106/1. Объявление о продаже появилось на ЦИАН.

Площадь помещения, в котором сейчас располагается Федерация бильярдного спорта Алтайского края, клуб "Богема" и банкетный зал, составляет более тысячи квадратных метров.

Здание находится в шаговой доступности от остановок общественного транспорта. Рядом есть просторная парковка.

Владелец недвижимости – бизнесмен Герман Богушевский. В объявлении отмечается, что сейчас на площадях помещения уже работают арендаторы.

Всего за объект предприниматель хочет получить 55 млн рублей.