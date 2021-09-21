Часть здания бывшего Дома быта продают в Барнауле

В Барнауле выставили на продажу часть пристройки к бывшему зданию Дома быта на проспекте Ленина, 106/1. Объявление о продаже появилось на ЦИАН.
Площадь помещения, в котором сейчас располагается Федерация бильярдного спорта Алтайского края, клуб "Богема" и банкетный зал, составляет более тысячи квадратных метров.
Здание находится в шаговой доступности от остановок общественного транспорта. Рядом есть просторная парковка.
Владелец недвижимости – бизнесмен Герман Богушевский. В объявлении отмечается, что сейчас на площадях помещения уже работают арендаторы.
Всего за объект предприниматель хочет получить 55 млн рублей.
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Мария РА - 2 этаж?