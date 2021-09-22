"Росводоканал Барнаул" провёл акцию по очистке берега Оби от мусора

"Росводоканал Барнаул" провёл традиционную акцию по очистке берега от мусора. Сотрудники предприятия совместно с учащимися Алтайского архитектурно-строительного колледжа навели порядок в заводи за Новым мостом.

"Такие экологические акции мы проводим уже в шестой раз, а в этом году нас поддержали учащиеся Алтайского архитектурно-строительного колледжа. Ребята регулярно проходят у нас на практику и с удовольствием откликнулись на наше предложение", – рассказал генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго.

В акции приняли участие 50 человек. Объединённая бригада барнаульского водоканала и учащихся колледжа собрала более 90 мешков мусора.

"Когда мы проводили такие мероприятия в первый раз, мусора на берегах было намного больше. Но и сейчас мы собираем достаточно. Я надеюсь, что подобными акциями мы сможем напомнить барнаульцам, что места отдыха – не место для свалки. Ведь не сложно собрать за собой мусор, забрать его с собой и выбросить в специально отведённых местах", – пояснил Андрей Полюго.

Отметим, что акция прошла в рамках проекта "Росводоканал Добро" группы компаний "Росводоканал".