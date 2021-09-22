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Новости

Правительство может поощрить раздельный сбор мусора отменой НДС

, ИА "Амител"
Инициатива направлена на снижение уровня мусора на полигонах
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Вице-премьер Виктория Абрамченко поддержала проект Минприроды по отмене НДС для тех, кто занимается раздельным сбором мусора. Поправки в законодательство подготовят до 28 сентября, сообщает газета "Известия".

Как утверждают представители Российского экологического оператора, правительство готово отменить налог для заготовителей и снизить – для переработчиков.

"Это даст серьёзный толчок для использования вторичного сырья по сравнению с первичным, для развития переработки, потому что, по сути, извлекать ресурсы из отходов станет на 20% выгоднее", – рассказали в РЭО.

НДС для переработчиков при реализации вторсырья будет снижен до 10%, уточняют в Минприроды.

Инициативу также поддержал Союз переработчиков пластмасс. Его глава Пётр Базунов отметил, что решение популяризирует раздельный сбор мусор среди населения. Эксперт обращает внимание, что отходы потребления людей сложнее контролировать, чем отходы промышленных производств. Заводы сами занимаются сортировкой и переработкой, в то время как люди поодиночке должны разделять, мыть и дробить мусор.

Как заявила пресс-служба Минприроды, в России утилизируется только 7% отходов. Инициатива министерства направлена на снижение уровня мусора, скапливающегося на полигонах.

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

22.09.2021 16:48
- гость -

Поощрят то надо население! Население же выбрасывает мусор в общем пакете.
К примеру, зачем я буду заниматься разделением отходов, если я и так плачу за вывоз мусора? Либо отменять плату за вывоз, либо платить людям за сдачу мусора который идет на переработку!

22.09.2021 17:01
- гость -

Вот не надо только врать, что правительство что то там может!

22.09.2021 19:36
- гость -

в России нет раздельного сбора мусора, хоть сортируй хоть не сортируй

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