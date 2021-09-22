Правительство может поощрить раздельный сбор мусора отменой НДС

Вице-премьер Виктория Абрамченко поддержала проект Минприроды по отмене НДС для тех, кто занимается раздельным сбором мусора. Поправки в законодательство подготовят до 28 сентября, сообщает газета "Известия".

Как утверждают представители Российского экологического оператора, правительство готово отменить налог для заготовителей и снизить – для переработчиков.

"Это даст серьёзный толчок для использования вторичного сырья по сравнению с первичным, для развития переработки, потому что, по сути, извлекать ресурсы из отходов станет на 20% выгоднее", – рассказали в РЭО.

НДС для переработчиков при реализации вторсырья будет снижен до 10%, уточняют в Минприроды.

Инициативу также поддержал Союз переработчиков пластмасс. Его глава Пётр Базунов отметил, что решение популяризирует раздельный сбор мусор среди населения. Эксперт обращает внимание, что отходы потребления людей сложнее контролировать, чем отходы промышленных производств. Заводы сами занимаются сортировкой и переработкой, в то время как люди поодиночке должны разделять, мыть и дробить мусор.

Как заявила пресс-служба Минприроды, в России утилизируется только 7% отходов. Инициатива министерства направлена на снижение уровня мусора, скапливающегося на полигонах.