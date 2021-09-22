Правительство планирует снизить вдвое число абортов в России

Кабинет министров утвердил Концепцию демографической политики России, по которому доля женщин, совершающих аборты, должна снизиться на 50%. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства, на что обратил внимание РБК.

Концепция включает меры по снижению материнской и младенческой смертности, а также улучшению репродуктивного здоровья. Власти намерены повысить доступность услуг по правовой, психологической и медико-социальной помощи беременным женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Кабмин планирует, что доля женщин, которые воспользуются доабортными консультациями специалистов, вырастет до 80%. Авторы документа считают, что половина из этих женщин решат оставить ребёнка.

В конце 2020 года Минздрав подготовил проект приказа, сокращающий перечень болезней и патологий, при которых есть медицинские показания к аборту. Тогда замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что не одобряет аборты и считает их признаком неблагополучности общества. При этом депутат подчеркнула, что ограничение права женщины на аборт недопустимо.