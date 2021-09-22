Правительство планирует снизить вдвое число абортов в России

Кабинет министров утвердил Концепцию демографической политики России, по которому доля женщин, совершающих аборты, должна снизиться на 50%. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства, на что обратил внимание РБК.
Концепция включает меры по снижению материнской и младенческой смертности, а также улучшению репродуктивного здоровья. Власти намерены повысить доступность услуг по правовой, психологической и медико-социальной помощи беременным женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
Кабмин планирует, что доля женщин, которые воспользуются доабортными консультациями специалистов, вырастет до 80%. Авторы документа считают, что половина из этих женщин решат оставить ребёнка.
В конце 2020 года Минздрав подготовил проект приказа, сокращающий перечень болезней и патологий, при которых есть медицинские показания к аборту. Тогда замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что не одобряет аборты и считает их признаком неблагополучности общества. При этом депутат подчеркнула, что ограничение права женщины на аборт недопустимо.
Комментарии
Ей богу, клоуны с фантастической планеты...
Сколько бумаги на это изведут, приказов, планов, отчётов, инструкций надёрганных из интернета. Страшна, страшна болезнь под названием "чиновничий зуд"
Угу, в момент, когда жрать нечего, особенно актуальна психологическая помощь.
уровень жизни повышайте и медицины, а то нормального гинеколога днем с огнем не сыщешь, тогда может и захотят рожать
То есть если женщина пришла делать аборт, её теперь будут долго отговаривать?
22.09.2021 15:58
Так и есть, ещё и приплатят, если отговорили. А что потом с этой женщиной и ребенком будет - не интересно.
22.09.2021 16:00
- гость -
Если за отговоры будут доплаты, то нечистые на руку люди могут начать "отговаривать" тех, кто и не был беременным, и рисовать это себе в табель. А если и процедура аборта усложнится, могут расплодиться подпольные абортарии
Вот объясните мне - если на аборт идет беременная незамужняя, то ее ребенку расти в полной семья явно не светит. А ей с "прицепом", как это сейчас модно называть, не светит создать семью, в которой она сможет воспитывать этого ребенка и родить еще. Следовательно, минус полная гетеросексуальная семья. Если на аборт идет замужняя женщина, то явно тоже не просто так - скорее всего, муж не сможет или не захочет обеспечивать этого ребенка. И если она родит, то с высокой долей вероятности дело закончится разводом. То есть тоже минус полная гетеросексуальная семья. Вопрос - зачем государство так стремится разваливать то, что, по всем канонам, является такой ценностью?
Лучше бы строили страну, в которой хочется жить и рожать детей. А то у самих-то дети в Европах и Америках поди.
22.09.2021 16:14
Лесопатологи бьют в набат
Беременность так-то к родам ведёт. Нет родов - нет доплаты
А нафига рожать? Будущее есть? Что б так же мучаться потом неизвесностью? Ну нафиг. Были в планах трое, но и двух на ноги поставить бы. И то каждый день думаю: на что я их обрекла?
повысить доступность услуг помощи беременным женщинам, которые оказались в трудном положении
Что бы в среднем , родить и воспитать ребенка от беременности до 22 лет (условного окончания вуза и начала самостоятельной жизни) стоит 14 млн рублей. При этом максимально возможное участие государства в этой высокорисковой инвестиции – лишь около 1 млн рублей, то есть 7%.а не эти ваши по 5 тысяч с 3 до 7 лет( или какие там выплаты) и ВСЁ.
Хотите больше электората - платите.
её теперь будут долго отговаривать?
нуу... в лучшем случае... а то скоро будут люди пропадать
Когда читаю принимаемые законы или слушаю выступления чиновников или верховных должностных лиц, то создается впечатление, что мы живем в параллельных Россиях, и причем та, в которой я живу какая-то не такая, о которой рассказывают.
22.09.2021 16:20
- гость -
Люто плюсую. Тоже, когда поделила те же выплаты за второго на количество потерянных месяцев, да прибавила увеличившиеся расходы, то стало грустно. А люди, которые считают "это" денжищами, просто не совсем считать умеют. Гораздо выгоднее работать, обучаться, развиваться. Реально, семьи с детьми - самая нищая (финансово) категория граждан страны. Хорошо, если второй супруг имеет способности и возможности зарабатывать за двоих-троих.
Я вот по своим доходом могу (с горем по полам ) прокормить только кошку...
Дети? Вычеркивайте меня из списка.
22.09.2021 16:20
- гость -
то есть 7%.а не эти ваши по 5 тысяч с 3 до 7 лет( или какие там выплаты) и ВСЁ.
Хотите больше электората - платите.
а зачем? перестать давать вам образование, отменить пенсии, социалку, вы сами размножаться начнете
22.09.2021 16:30
- гость -
Я вот по своим доходом могу (с горем по полам ) прокормить только кошку...
Дети? Вычеркивайте меня из списка.
кошка вам в старости в магазин сходит? стакан воды подаст? попу вымоет?
Опять оптимизация медиков, будем лечится травками и корешками скоро.
стакан воды подаст?
представьте что умираешь а пить то и не хочется
в магаз, еда и прочее - есть соцработники
22.09.2021 16:34
- гость -
Непонятно что вы имеете в виду - всем назло завести ребенка и растить его в нищете?
Вы верно из тех кто считает дал бог зайку - даст и полянку???
перестать давать вам образование, отменить пенсии, социалку
Училась платно, до пенсии не доживу, социалку??? это что к врачу платно, везде платно.
22.09.2021 16:15
- гость -
А предохраняться такому недомужу слабО, конечно!
22.09.2021 16:34
- гость -
Умиляют люди, рожающие детей как будущий ресурс. А вы уверены, что ваш ребенок с таким отношением не пошлет вас куда подальше еще до вашей предполагаемой старости?
Ну и да, рожать ребенка тому, кто животное не может прокормить - замечательная идея. Как раз в вашем духе - на авось и как-нибудь, во имя стакана воды.
Я НЕ ХОЧУ ВОДЫ! я хочу жить и не думать что ждет меня и моих детей через год - два...
22.09.2021 16:41
- гость -
Конечно. Тут вот регулярно пробегают алени, которым с резинкой не комильфо.
Ну и это, индекс Перля тоже имеет место быть, так что...
Фигней страдают, значит потом нужны будут огромные траты на дет.дома, а вы как хотели?
Сейчас бы родить и растить ребёнка в кап.стране, тут на месяц вперед то боишься загадывать.