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Сибиряк по имени Люцифер подал в суд на РПЦ и требует компенсацию в размере 666 рублей

, ИА "Амител"
Мужчина просит не отождествлять его имя с Сатаной
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Житель Новосибирска Люцифер Владимирович Кончаков-Багратион подал в суд на Русскую православную церковь за то, что она употребляет его имя в негативном ключе. Он требует компенсацию в размере 666 рублей, сообщает "КП-Новосибирск".

Ранее мужчину звали Алексей Южанин, однако в сентябре 2020 года он изменил имя. По его словам, стать Люцифером он хотел с детства. Родные и близкие приняли решение сибиряка спокойно.

"Моё имя в переводе с латинского языка буквально значит "несущий свет". Другого смысла в этом быть просто не может. РПЦ осуществляет пропаганду отождествления Люцифера и Сатаны. Это привело к тому, что имя стало нарицательным и не только дискредитирует людей, названных им, но и несёт негативный смысл", – заявил новосибирец.

Иск мужчины поступил 14 сентября в Хамовнический районный суд Москвы. Сумму компенсации в размере 666 рублей Люцифер назвал символичной, поскольку она тоже оказалась окутана стереотипами. По словам истца, в астрологии она обозначает Венеру, а значит, ассоциируется с богиней любви, а не с дьяволом.

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

22.09.2021 15:06
гость

Да уж вот это маразм однако)))

22.09.2021 15:10
- гость -


22.09.2021 15:06
гость
Ну почему? РПЦ же подает в суд на людей за оскорбления чувств верующих, вот и на них пора управу найти!

22.09.2021 15:16
- гость -

РПЦ же подает в суд на людей за оскорбления чувств верующих ???

22.09.2021 15:24
Никита

Люцифер из благородной семьи, ему не нужны деньги.

22.09.2021 15:42
ололо

слабоват хайп, надо было переименоваться в Мухтара
и на каждого собаковода иски с компенсациями подавать...

22.09.2021 15:46
Виталий

почему именно 666? просил бы уж миллион )

22.09.2021 17:14
- гость -

15:46Виталий
Ну это не знать...
Число зверя — особое число, упоминаемое в Библии, под которым скрыто имя зверя Апокалипсиса — персонажа последней книги Нового Завета, значение имени ставленника Сатаны. Число зверя равно 666. Википедия

22.09.2021 17:19
- гость -

Он прекрасно понимает, что даже теоретической возможности что-то отсудить у него нет. Единственная цель его действий - привлечь внимание, чтобы про него в СМИ написали. Это у него получилось.

22.09.2021 17:21
- гость -

По словам истца, в астрологии она обозначает Венеру

Моргенштерн - Утренняя звезда, она же Венера. Вот с ним тоже можно с таким же успехом судиться...

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