Сибиряк по имени Люцифер подал в суд на РПЦ и требует компенсацию в размере 666 рублей

Житель Новосибирска Люцифер Владимирович Кончаков-Багратион подал в суд на Русскую православную церковь за то, что она употребляет его имя в негативном ключе. Он требует компенсацию в размере 666 рублей, сообщает "КП-Новосибирск".

Ранее мужчину звали Алексей Южанин, однако в сентябре 2020 года он изменил имя. По его словам, стать Люцифером он хотел с детства. Родные и близкие приняли решение сибиряка спокойно.

"Моё имя в переводе с латинского языка буквально значит "несущий свет". Другого смысла в этом быть просто не может. РПЦ осуществляет пропаганду отождествления Люцифера и Сатаны. Это привело к тому, что имя стало нарицательным и не только дискредитирует людей, названных им, но и несёт негативный смысл", – заявил новосибирец.

Иск мужчины поступил 14 сентября в Хамовнический районный суд Москвы. Сумму компенсации в размере 666 рублей Люцифер назвал символичной, поскольку она тоже оказалась окутана стереотипами. По словам истца, в астрологии она обозначает Венеру, а значит, ассоциируется с богиней любви, а не с дьяволом.