Жители Алтая теперь могут подать заявку на ипотеку от Россельхозбанка на "Циан"

Россельхозбанк и "Циан" запустили дистанционный приём заявок на ипотечные кредиты для пользователей "ЦИАН.Ипотека". Для того чтобы подать заявку, нужно лишь предварительно заполнить анкету на сайте.

После заполнения анкеты посетитель сайта сможет узнать о доступных кредитных программах Россельхозбанка. Для дальнейшего оформления заявки клиенту нужно перейти в личный кабинет платформы "Своё Жильё" от РСХБ. А после – приехать в один из многочисленных филиалов банка уже для непосредственного оформления кредита.

Пользователям "Циан" доступна вся ипотечная линейка РСХБ. В том числе кредиты на жильё на первичном и вторичном рынках (лимит 60 миллионов рублей, ставка от 7,75%), ипотека на недвижимость в новостройках с господдержкой (лимит 3 миллиона рублей, ставка от 5,3%), займы на покупку индивидуальных домов, в том числе загородных (лимит 60 миллионов рублей, ставка от 8%).

Кроме того, возможна выдача средств на приобретение городских апартаментов, таунхаусов, коттеджей и земельных участков. Конкретные условия зависят от того, работает ли клиент в бюджетной организации, есть ли у него зарплатная карта, застраховал ли он жизнь и здоровье, а также от размера первоначального взноса, суммы и срока кредита. Подать заявку можно для приобретения объектов недвижимости во всех регионах России.

В настоящее время за счёт интеграции с сервисом по поиску недвижимости "Циан" на платформе "Своё Жильё" доступно для выбора более двух тысяч жилых комплексов на первичном рынке и более 1,5 миллиона квартир на вторичном рынке. По статистике РСХБ, каждая пятая заявка на ипотечный кредит в Россельхозбанке сегодня подаётся через экосистему "Своё Жильё".

"Алтайский филиал Россельхозбанка активно развивает эту платформу. Клиенты оставляют заявки, получают одобрение, собирают все необходимые документы, а уже потом приходят в банк за оформлением кредита. Всё это значительно сокращает сроки и экономит время. Площадка "Циан" – ещё один шаг на пути оптимизации процесса", − отметил директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

С начала 2021 года Алтайским филиалом Россельхозбанка выдано 800 ипотечных кредитов на общую сумму более 1,3 млрд рублей. Чаще других берут ипотеку жители Барнаула, Горно-Алтайска, Новоалтайска и Бийска. Наиболее востребованы у жителей Алтая программы "Ипотека с господдержкой", "Ипотека с государственной поддержкой семей с детьми", "Ипотека по двум документам" и "Молодая семья и материнский капитал".