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От Власихи до Спутника: "Ростелеком" проводит быстрый интернет в частный сектор Барнаула

, ИА "Амител"
Около тысячи домов получили доступ к услугам провайдера
Фото: 'Барнаул.рф'

Фото: "Барнаул.рф"

"Ростелеком" с начала года построил новые линии связи в семи коттеджных посёлках и нескольких микрорайонах города. Около тысячи городских домохозяйств получили доступ к скоростному интернету.

Оптические линии связи появились в посёлках Центральный, Спутник, Авиатор, Радужный, Лесной, Власиха и Берёзовка. Наибольший объём работ оператор провёл в Авиаторе, где охватил оптикой 382 домохозяйства. На втором месте – Центральный и Спутник (по 192), на третьем – Власиха (104 дома).

Директор сервисного центра Алтайского филиала "Ростелеком" Владимир Хорошилов рассказал, что в 2020 году компания реализовала сразу 20 проектов по строительству оптики, предусмотрев большой запас прочности. Это позволило продолжить работы по расширению каналов связи и модернизации сетей, которые в этом шли также адресно, с учётом спроса населения.

"До конца года будем вести оптоволокно на другие участки Авиатора. Также мы планируем подключить к интернету часть Борзовой Заимки, садоводство "Дружба" и улицы Ересная, Саратовская и Лениногорская по Змеиногорскому тракту", – рассказал Владимир Хорошилов.

Напомним, "Ростелеком" ведёт строительство линий связи в коттеджных посёлках Барнаула с 2016 года. Подключение к услугам компании проходит на условиях софинансирования со стороны владельцев участков в виде единовременного взноса за доступ к инфраструктуре. С 2021 года оптическая сеть федерального оператора действует во всех коттеджных посёлках города.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

22.09.2021 18:21
- гость -

А в городе, в центре? Никитина например? Нет технической возможности?

22.09.2021 19:50
- гость -

это богатеньким...бесплатно наверно...позвонил в Ростелеком-поинтересовался сколько же надо заплатить за оптоволокно к дому-15 тыщ ответили...так то...

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