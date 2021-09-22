От Власихи до Спутника: "Ростелеком" проводит быстрый интернет в частный сектор Барнаула

"Ростелеком" с начала года построил новые линии связи в семи коттеджных посёлках и нескольких микрорайонах города. Около тысячи городских домохозяйств получили доступ к скоростному интернету.

Оптические линии связи появились в посёлках Центральный, Спутник, Авиатор, Радужный, Лесной, Власиха и Берёзовка. Наибольший объём работ оператор провёл в Авиаторе, где охватил оптикой 382 домохозяйства. На втором месте – Центральный и Спутник (по 192), на третьем – Власиха (104 дома).

Директор сервисного центра Алтайского филиала "Ростелеком" Владимир Хорошилов рассказал, что в 2020 году компания реализовала сразу 20 проектов по строительству оптики, предусмотрев большой запас прочности. Это позволило продолжить работы по расширению каналов связи и модернизации сетей, которые в этом шли также адресно, с учётом спроса населения.

"До конца года будем вести оптоволокно на другие участки Авиатора. Также мы планируем подключить к интернету часть Борзовой Заимки, садоводство "Дружба" и улицы Ересная, Саратовская и Лениногорская по Змеиногорскому тракту", – рассказал Владимир Хорошилов.

Напомним, "Ростелеком" ведёт строительство линий связи в коттеджных посёлках Барнаула с 2016 года. Подключение к услугам компании проходит на условиях софинансирования со стороны владельцев участков в виде единовременного взноса за доступ к инфраструктуре. С 2021 года оптическая сеть федерального оператора действует во всех коттеджных посёлках города.