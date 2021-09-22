Минздрав утвердил новую версию методички по лечению коронавируса

22 сентября Минздрав России выпустил новую, 12-ю версию временных методических рекомендаций по лечению COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

В новой версии методички обновлены разделы, касающиеся лабораторной диагностики COVID-19 и лучевой диагностики. Также усовершенствованы разделы, определяющие тактику лечения, включая ведение беременных.

В разделе "Патогенетическое лечение" уточнены критерии и сроки назначения генно-инженерных препаратов и добавлена информация о возможных комбинациях лекарств. Добавлены новые схемы амбулаторного лечения, включающие препарат будесонид для пациентов с лёгким течением коронавируса. Для пациентов со среднетяжёлым течением заболевания внесена схема с ингибиторами янус-киназ (барицитиниб и тофацитиниб).

В раздел, касающийся терапии неотложных состояний, добавлена информация об использовании кислорода при респираторной поддержке пациентов. Обновлён и раздел по специфической профилактике COVID-19 – в него внесена информация о показаниях к вакцинопрофилактике у беременных.

Над методическими рекомендациями работала группа, включающая более 100 российских экспертов различных специальностей. В ходе составления методички они провели анализ результатов исследований и опыта применения лекарственных препаратов.