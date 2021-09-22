В Екатеринбурге по подозрению в подготовке терактов задержали пятерых талибов

В Екатеринбурге задержали россиянина и четверых граждан Таджикистана, которые приняли идеологию "Талибана" (запрещённая в России террористическая организация). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По версии следствия, россиянин Сангчаров и таджик Мусофиров решили создать местную ячейку "Талибана" и начали искать сторонников. Мужчины выбрали штабом квартиру на улице Свердлова, где проводили встречи с тремя другими уроженцами Таджикистана. После идеологической обработки, как утверждает следствие, организаторам удалось завербовать знакомых и убедить их в необходимости террористических атак на представителей других религий.

Вскоре члены организации начали действовать. Террористы изготовили взрывчатое вещество массой три килограмма, расфасовали его и оставили на хранение в зданиях Екатеринбурга. Осуществить теракт мужчины не успели – их арестовали силовики. Сангчарову и Мусофирову грозит до 30 лет колонии.