Число пострадавших после стрельбы в Перми увеличилось до 43

Число пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном университете увеличилось до 43 человек, рассказала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень в среду, 22 сентября.

12 пострадавших находятся в трёх стационарах Перми, включая нападавшего Тимура Бекмансурова. В тяжёлом состоянии пребывает только один – сам Бекмансуров, которому вечером 21 сентября была ампутирована голень. Остальные 11 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

Пресс-служба пермского Минздрава уточняет, что число пострадавших увеличилось за счёт людей с несерьёзными травмами, не требующими стационарного лечения.

Утром 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров с ружьём пришёл в Пермский государственный университет и устроил стрельбу. "Произошедшее не является терактом, я не состоял в экстремистских организациях, был не религиозен и аполитичен. Все действия я проводил самостоятельно. Думал об этом давно", – написал Бекмансуров в соцсети.