Путин наградил полицейского, который обезвредил напавшего на вуз в Перми

Президент России Владимир Путин наградил полицейских, которые пришли на помощь во время стрельбы в пермском университете. О подписании указа сообщили в пресс-службе Кремля.

"По Министерству внутренних дел Российской Федерации. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Калинина Константина Михайловича – младшего лейтенанта полиции", – сказано в документе.

Старший лейтенант Владимир Макаров получил медаль "За отличие в охране общественного порядка".

Напомним, стрельба в Пермском госуниверситете произошла утром в понедельник, 20 сентября. От рук 18-летнего Тимура Бекмансурова погибли шесть человек. Десятки получили ранения. Жертвам стрелка было от 18 до 66 лет. Нападавший был ранен сотрудником ДПС, однако выжил и сейчас находится в реанимации.