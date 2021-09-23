Жалобы в соцсетях помогли барнаульцам избавиться от пробки на Змеиногорском тракте

Жители Барнаула в социальных сетях жаловались на огромные пробки на Змеиногорском тракте. Подписчики сообщества Barnaul22 говорили о том, что стоять в заторе им приходится по полтора часа.
Автомобилисты привыкли к тому, что раньше на дорогу у них уходило полчаса, а после того как тракт стал перегружен, горожане начали опаздывать на работу.
После многочисленных жалоб с дороги пропал знак, а правая полоса у онкоцентра "Надежда" освободилась. Это позволило избавиться от пробок в час пик.
Ранее сообщалось, что большой затор возник на выезде из Барнаула в сторону Новоалтайска. Причиной возникновения пробки стало перекрытие трассы военными.
Комментарии
Может и мы добьемся освещения и тротуаров на Ядринцева
23.09.2021 15:48
Ядринчане
Сразу после ликвидации этого переулка. Застроить к собакам! Лампочек ильича у подъездов будет достаточно. И тротуары не нужны - достаточно междомовых проездов.
23.09.2021 16:21
- гость -
что прям на дороге дома построят к собакам?!
Какой нехороший гость 16 21
Вот та к новость!
В чем изменения , что за знак "пропал"??? Почему освободилась полоса???
23.09.2021 16:21
- гость -
Поддерживаю!
Какой знак-то пропал и был ли он там нужен?
Может нажалуемся чтобы расширили 100 м ул.Власихинской перед поворотом на Ленточный бор? Пробки каждый день из-за участка 50-80 м. Неужели это не видят власти???
там скорее всего правую полосу от Барнаульского санатория до семиэтажки РТП закатали в асфальт. вот теперь в 2 полосы и покатили. по срезам на правой полосе мало кто ездил.