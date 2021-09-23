Жалобы в соцсетях помогли барнаульцам избавиться от пробки на Змеиногорском тракте

Жители Барнаула в социальных сетях жаловались на огромные пробки на Змеиногорском тракте. Подписчики сообщества Barnaul22 говорили о том, что стоять в заторе им приходится по полтора часа.

Автомобилисты привыкли к тому, что раньше на дорогу у них уходило полчаса, а после того как тракт стал перегружен, горожане начали опаздывать на работу.

После многочисленных жалоб с дороги пропал знак, а правая полоса у онкоцентра "Надежда" освободилась. Это позволило избавиться от пробок в час пик.

Ранее сообщалось, что большой затор возник на выезде из Барнаула в сторону Новоалтайска. Причиной возникновения пробки стало перекрытие трассы военными.