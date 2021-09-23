На Алтае предприниматель построил турбазу в неположенном месте и получил штраф

В Республике Алтай бизнесмен получил штраф за организацию туристической базы на землях сельхозназначения. Об этом пишут "Новости Горного Алтая" со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

В отношении собственника завели административное дело по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ ("Использование земельного участка не в соответствии с категорией и разрешённым использованием"). Сумма санкции составила 10 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что должностные лица предприятия "Алтай-Форест" предстанут перед судом по обвинению в незаконной рубке леса и сбыте древесины. Ущерб лесному фонду страны от их действий составил 7,5 млн рублей.