Сыну бывшего вице-мэра Барнаула Демина предъявили обвинение в угрозах сотруднику ФСБ

Следственный комитет предъявил обвинение Олегу Демину, сыну осуждённого за коррупцию бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина, за угрозы сотруднику ФСБ. Как сообщает "Банкфакс", мужчина останется под стражей до середины ноября.

Напомним, Демина-младшего подозревают в угрозах оперативнику ФСБ. По данным СК, после того как бывший вице-мэр получил девять лет колонии за взятки, его сын атаковал в мессенджере силовика, который сопровождал уголовное дело. Теперь Олегу Демину грозит лишение свободы на срок до пяти лет и штраф в размере до 200 тысяч рублей. Его задержали 14 сентября – у правоохранителей были опасения, что он воплотит свои угрозы в реальность.

16 сентября Демина решили отправить под стражу, однако лишь на 10 суток с момента задержания – до 23 сентября. Сейчас срок его заключения под стражей продлили на 1 месяц и 29 суток, до 12 ноября.

Отметим, что после оглашения приговора Сергею Демину в зале суда его сын и жена устроили скандал. Позднее в их отношении завели уголовное дело по статье о неуважении к суду. Подозреваемым грозит крупный штраф, обязательные работы или арест.

Самому Демину-старшему суд вынес приговор 10 сентября. По версии следствия, в 2019 году знакомый экс-чиновника оплатил ему туристическую поездку в Испанию и сопутствующие расходы за помощь в назначении на должность руководителя АО СЗ "Барнаулкапстрой", 100% акций которого принадлежат мэрии.

Уже после получения должности Демин и вновь назначенный руководитель потребовали у директора фирмы, возводящей многоэтажку по заказу "Барнаулкапстроя", 15 млн рублей за своевременную приёмку и оплату построенного дома.

После получения Деминым части взятки в размере 3,6 млн рублей его задержали сотрудники алтайской ФСБ.

В результате бывшего чиновника признали виновным в получении взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору и приговорили к девяти годам колонии строгого режима.