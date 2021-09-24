Нескольким категориям водителей необходимо пройти техосмотр в ближайшее время

Некоторые категории водителей обязаны с 1 октября пройти техосмотр. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.
Пройти техосмотр обязаны те, у кого срок действия диагностической карты закончился до 1 февраля 2021 года. Также техосмотр необходимо сделать для автомобилей, возраст которых больше четырёх лет.
Кроме того, обязательный техосмотр предусмотрен для пассажирского и грузового транспорта.
За отсутствие актуальной диагностической карты автомобилисту сегодня выпишут штраф размером 500-800 рублей. С 1 марта 2022 года в силу может вступить новый штраф – 2000 рублей, однако из-за планов сделать техосмотр необязательным это решение могут отменить.
Комментарии
Техосмотр обязательный отменили! Ура.аа! Да здравствует техосмотр! Ура аа!