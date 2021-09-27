Учёные рассказали, как влияют гаджеты на формирование речи в раннем детстве

В раннем детстве гаджеты могут замедлить развитие речи ребёнка и формирование словарного запаса, пишет Yle со ссылкой на исследование финских учёных из Университетской больницы Тампере.

В полтора года дети обычно знают от 5 до 20 слов. К двум годам – 40-50. Изучив детей 1,5-2 лет из 1667 семей, учёные пришли к выводу, что в этом возрасте для ребёнка намного полезнее контакт с родителями, а не с телефоном или компьютером. Учёные рекомендуют родителям каждый день читать детям книги. Это позволит лексикону сформироваться в нормальном режиме.

"Это исследование ещё раз доказало, что развитие ребёнка зависит от того, насколько много им занимаются родители, что и как они делают вместе. Использование гаджетов может оказать влияние на развитие языковых навыков у детей. Например, постоянное мигание электронных устройств сужает содержание разговора и совместного времяпровождения", – считает эксперт Марья Асикайнен.