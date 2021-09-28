Из Барнаула можно будет улететь в Омск и Норильск

Авиакомпания NordStar открыла продажу билетов на новые рейсы из Барнаула в Омск и Норильск. Полёты по новым направлениям начнут осуществляться с 3 октября, сообщает пресс-служба барнаульского аэропорта.

Так, из Барнаула в Омск лайнер будет вылетать каждое воскресенье в 16:00, а приземляться – в 16:40 по местному времени. Затем в 22:10 воздушное судно полетит обратно, в Барнаул оно прибудет в понедельник в 00:50.

"Рейсы из Барнаула в Норильск и обратно будут выполняться еженедельно по понедельникам, вылет в 04:00 по местному времени, прибытие в 07:15 по местному времени. Обратный рейс из Норильска в Барнаул по воскресеньям в 11:25 по местному времени, прибытие в 14:25 по местному времени", – говорится в сообщении.

Все рейсы будут выполняться на самолётах Boeing 737-800 с экономическим и бизнес-классом.