Из Барнаула можно будет улететь в Омск и Норильск

Авиакомпания NordStar открыла продажу билетов на новые рейсы из Барнаула в Омск и Норильск. Полёты по новым направлениям начнут осуществляться с 3 октября, сообщает пресс-служба барнаульского аэропорта.
Так, из Барнаула в Омск лайнер будет вылетать каждое воскресенье в 16:00, а приземляться – в 16:40 по местному времени. Затем в 22:10 воздушное судно полетит обратно, в Барнаул оно прибудет в понедельник в 00:50.
"Рейсы из Барнаула в Норильск и обратно будут выполняться еженедельно по понедельникам, вылет в 04:00 по местному времени, прибытие в 07:15 по местному времени. Обратный рейс из Норильска в Барнаул по воскресеньям в 11:25 по местному времени, прибытие в 14:25 по местному времени", – говорится в сообщении.
Все рейсы будут выполняться на самолётах Boeing 737-800 с экономическим и бизнес-классом.
Комментарии
Ура! В Норильск!
Норильск — город мечты,
Город счастья и любви!
Норильск — это сказочный праздник,
Который всегда с тобой;
Это место, в котором хочется жить и творить!
28.09.2021 17:49
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