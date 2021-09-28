Водителям с судимостью в России могут запретить работать в такси

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который запрещает водителям с судимостью управлять общественным транспортом и такси. Текст опубликовали в базе данных нижней палаты парламента.
Если законопроект будет принят, то водителями не смогут работать люди с непогашенной или неснятой (аннулированной) судимостью по статьям о тяжких и особо тяжких преступлениях: против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств – членов ЕАЭС.
Также у кандидатов в водители не должно быть судимостей по статьям об убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, похищении человека, грабеже и разбое, преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
В ближайшее время инициативу рассмотрят в профильном комитете Госдумы.
Комментарии
это неправильно. хоть и судимые, они должны где-то работать. таксистами - вполне
Под это можно "списать" любую судимость! Крикнул к примеру, что Навального в президенты, вот и "пришили" что против конституционного строя выступал или против безопасности государства! А наши законоплеты любой закон перевернут в свою пользу!
Привет всем тупым.
а кто там тогда останется работать?
ну и на что они толкают в итоге судимых людей?Клеймо то у нас ставить мастаки.Им податься абсолютно некуда,кто бы даже и хотел исправиться и устроить нормальную жизнь.В итоге логичный рецидив.
Если судимых поувольнять, то уровень преступности резко вырастет. Им надо же как-то добывать на пропитание.
Мне интересно, и где же они тогда работать будут??? Опять грабить и воровать пойдут???