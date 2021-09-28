Водителям с судимостью в России могут запретить работать в такси

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который запрещает водителям с судимостью управлять общественным транспортом и такси. Текст опубликовали в базе данных нижней палаты парламента.

Если законопроект будет принят, то водителями не смогут работать люди с непогашенной или неснятой (аннулированной) судимостью по статьям о тяжких и особо тяжких преступлениях: против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств – членов ЕАЭС.

Также у кандидатов в водители не должно быть судимостей по статьям об убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, похищении человека, грабеже и разбое, преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

В ближайшее время инициативу рассмотрят в профильном комитете Госдумы.