Путин не исключил новые поддержки семей с детьми и пообещал повышение пенсий

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам призвал по возможности запустить дополнительные меры поддержки россиян, особенно семей с детьми. По его словам, в стране надо создать комфортную среду для жизни граждан и "вытащить людей из трущоб".

По мнению главы государства, правительству необходимо оперативно вносить коррективы в проект бюджета и при возможности запускать дополнительные меры поддержки граждан, прежде всего, семей с детьми. В качестве примеров он привёл пособия на школьников и единовременные выплаты пенсионерам и военным.

Президент уточнил, что такая адресная поддержка "именно дополняет, является частью системной работы, направленной на повышение доходов граждан".

"В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии. Средства на такие индексации заложены в бюджет", – цитирует его слова пресс-служба Кремля.

Также важной задачей Путин назвал "создание современной, комфортной среды для жизни граждан". В первую очередь, по его словам, надо ускорить программу расселения аварийного жилья и запустить новую.