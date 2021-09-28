"Бла, бла, бла". Грета Тунберг обвинила мировых лидеров в пустых обещаниях

18-летняя шведская активистка Грета Тунберг, выступая на саммите Youth4Climate в Италии, раскритиковала мировых лидеров, обвинив их в пустых обещаниях относительно перспектив предотвращения глобального потепления. Об этом пишет The Guardian.

"Зелёная экономика. Бла-бла-бла. Чистый ноль к 2050 году. Бла-бла-бла. Это всё, что мы слышим от наших так называемых лидеров. Слова, звучащие великолепно, так и не возымели эффекта. Наши надежды и амбиции тонут в их пустых обещаниях", – сказала Тунберг.

Активистка призвала к конструктивному диалогу и считает, чтобы изменить ситуацию, нужно немедленное резкое ежегодное сокращение выбросов. Но ничего не изменится, если всё оставить как сейчас.