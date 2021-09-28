Экс-главу сельсовета в Алтайском крае осудят за присвоение земельных участков обманом

Экс-главу одного из сельсоветов в Тальменском районе осудят за мошенничество и превышение должностных полномочий при оформлении земельных участков. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в 2014 году чиновница решила обманом приобрести право собственности на земельный участок площадью 1100 квадратных метров для своего сына.

"С этой целью она изготовила фиктивную выписку из похозяйственной книги о наличии у сына права собственности на земельный участок. На основании этого документа мужчина зарегистрировал право собственности на земельный участок площадью 1100 кв.м в органах Росреестра. В результате мошеннических действий муниципальному образованию причинён имущественный ущерб в сумме более 72 тысяч рублей", – сообщает ведомство.

Также в 2016 году глава сельсовета превысила должностные полномочия и выдала выписку о наличии у местного жителя права собственности на земельный участок. Таким образом, администрации района причинён материальный ущерб на сумму более 200 тысяч рублей.

В ходе следствия женщина вину не признала, однако следователи собрали достаточные доказательства и передали уголовное дело в суд.