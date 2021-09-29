На Урале нашли мёртвым потерявшегося солдата-срочника

Солдата-срочника, пропавшего во время учений в Свердловской области, нашли мёртвым. Об этом сообщает РИА Новости.

"По предварительным данным, смерть военнослужащего наступила в результате несчастного случая при поражении электрическим током. Находившийся в лесу военнослужащий пытался взобраться на опору линии электропередачи, где получил удар электрическим током", – сообщили в ЦВО.

Отмечается, что с собой у солдата был укороченный автомат Калашникова (АКС-74У) и штык-нож. По предварительной информации, на месте обнаружения тела оружие не было найдено.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.