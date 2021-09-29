На Урале нашли мёртвым потерявшегося солдата-срочника

Солдата-срочника, пропавшего во время учений в Свердловской области, нашли мёртвым. Об этом сообщает РИА Новости.
"По предварительным данным, смерть военнослужащего наступила в результате несчастного случая при поражении электрическим током. Находившийся в лесу военнослужащий пытался взобраться на опору линии электропередачи, где получил удар электрическим током", – сообщили в ЦВО.
Отмечается, что с собой у солдата был укороченный автомат Калашникова (АКС-74У) и штык-нож. По предварительной информации, на месте обнаружения тела оружие не было найдено.
Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
Комментарии
Опять какая-то мутная история.
Новость последнего часа - в этом же подразделении солдат покончил с собой...
Уверен, что стечение случайностей. Но часть расформировать надо!
какое ужасное самоубийство
У нас так войск не останется, если мы каждый раз расформировывать будем.
А вчера в новостях сообщали, что оружие было найдено при нем...
Самоубийство....Погиб солдатик ... соболезнование родным и друзьям его. Это уже второй в одной и той же войсковой части. В тему:
Двух офицеров спецназа в Приморье подозревают в избиении и издевательствах над подчиненными, — пишет газета «Коммерсантъ». По ее данным, военно-следственный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело против командира 78-й отдельной роты специального назначения Олега Панова и его заместителя.
А шойге некогда он с вовкой по тайге шляется, ОНИ ТАМ РЫБУ ЛОВЯТ
издевательствах над подчиненными?
Может стоить более подробно охарактеризовать слово "издевательство"? Что там эти так называемые офицеры одевали на ручку швабры и куда пихали снимая всё это на телефон?
У соседки сына привезли в цинковом гробу из армии. И не разрешили даже на тело посмотреть. А сказали, будто током ударило, когда гладил свою одежду.