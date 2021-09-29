Песков: Путин фактически вышел на работу с двухнедельной самоизоляции

Президент России Владимир Путин фактически вышел на работу с двухнедельной самоизоляции. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Что касается выхода из режима самоизоляции, де-факто вы видите, что это уже не самоизоляция", – заявил Песков.

Первым мероприятием президента в очном режиме станут переговоры с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Сочи. Представитель Кремля отметил, что подобным контактам "предшествует обмен информацией со стороны соответствующих служб, принимаются все необходимые меры предосторожности".

При этом пресс-секретарь добавил, что заболеваемость COVID-19 в России снова растёт. Сегодня в России выявили 22 430 новых случаев заражения коронавирусом, а антирекорд по смертности обновляется второй день подряд. За прошедшие сутки скончались 857 пациентов с COVID-19.

Напомним, Путин вынужденно ушёл на самоизоляцию с 14 сентября. Причиной послужило то, он в непосредственной близости работал с инфицированными коронавирусом.

Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что результат теста на коронавирус у Путина отрицательный. На выборах в Госдуму президент проголосует дистанционно.

Позднее глава государства рассказал, что в его окружении заразились ковидом "не один, не два", а несколько десятков человек.