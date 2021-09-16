В окружении Путина коронавирусом заразились несколько десятков человек

Президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении заразились ковидом "не один, не два", а несколько десятков человек, пишет ТАСС.

"Теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции", – сказал российский лидер во время выступления по видеосвязи на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Напомним, Путин вынужденно ушёл на самоизоляцию с 14 сентября. Причиной этого послужило то, что он в непосредственной близости работал с инфицированными коронавирусом.

Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что результат теста на коронавирус у Путина отрицательный. На выборах в Госдуму президент проголосует дистанционно.