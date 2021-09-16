В окружении Путина коронавирусом заразились несколько десятков человек

Президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении заразились ковидом "не один, не два", а несколько десятков человек, пишет ТАСС.
"Теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции", – сказал российский лидер во время выступления по видеосвязи на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Напомним, Путин вынужденно ушёл на самоизоляцию с 14 сентября. Причиной этого послужило то, что он в непосредственной близости работал с инфицированными коронавирусом.
Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что результат теста на коронавирус у Путина отрицательный. На выборах в Госдуму президент проголосует дистанционно.
Комментарии
и что эти несколько десятков были не привиты?
почему их до сих пор не отстрвнили от тела?
а, если привиты, почему заболели?))))
Или все же нужно показать, что выборы - это чужая игра и самый главный тут как бы не при чем?
Да привиты скорее всего они были каким нибудь "пфайзером".Им же "домой" к семьям, собственности ездить надо...
Ну заразились и что? Никогда сопливых и кашляющих до этого не видел что ли? Сразу на самоизоляцию уходить надо? Или причина в чем-то другом .
16.09.2021 14:57
- гость -
Ну заразились и что? Никогда сопливых и кашляющих до этого не видел что ли? Сразу на самоизоляцию уходить надо? Или причина в чем-то другом .
Думаете дворцовый переворот?
У ковида заработала система "Свой-чужой".
Ну заразились и что? Никогда сопливых и кашляющих до этого не видел что ли?
Скорее всего они заразились, но не болеют. Видимо, они подлежат регулярному ПЦР-обследованию - раз в 3-7 дней. Вот и получили положительный результат. Прививки не при чем.
Без масок что-ли работали там?
Совсем одурели?
Так что, наша вакцина не самая вакцинистая?
Путин же самолично назвал причину . Близкий сотрудник вовремя не РЕвакцинировался вот и заболел. То есть всё окружение с прививками, но их действие кончилось.
Путин заявил, что в его окружении коронавирусом заразились несколько десятков человек. - А представляете,сколько таких в стосорокамиллионной стране!
Просьба огласить список окружения Путина,которые заразились,неужели Сечин,Миллер,Тимченко,Усманов,Мордашов,, и наверное кум Медведчук приезжал пообщаться.
Тупин зачем ты нам про свое состояние? От тебя роста требует народ, улучшение жизни, не только твоим друганам и подельникам. А он нам какие то сказки про болезни рассказывает, и впрямь за дураков считает нас
Сын говори отцу- батя я жениться хочу
Батя- невесту ищи сынок порядочную
А то тебя заразит, меня заразит, я мать заражу...
А ты нашу мать знаешь, она всю деревню перезаряжает
надо было прививаться