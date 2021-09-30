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Прекрасная Дева. Как выглядит дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя

, ИА "Амител"
Восходящая звезда мира моды уже успела подвинуть маму на обложке журнала
Фото: Paolo Roversi для Vogue Italia

Фото: Paolo Roversi для Vogue Italia

Как быстро растут чужие дети. Не так давно 17 лет исполнилось старшей дочери актёров Моники Беллуччи и Венсана Касселя. Взяв всё самое лучшее от красивых родителей (итальянки и француза) Дева Кассель уже является лицом Dolce & Gabbana, а скоро должна стать послом модного дома Christian Dior.

В июле этого года Дева вместе с Моникой снялись для Vogue Italia. Кадр, который потом пошёл на обложку, получился очень символичный в этой фотосессии. Беллуччи на нём как будто уступает место дочери.

Elle France прозвал уже Деву Кассель "новой музой итальянской моды", – пишет РБК Стиль. Vogue Italia сделал девушку героиней фотосессии, едва она достигла разрешённого для этого возраста. Кстати, родилась Дева 12 сентября под знаком зодиака Дева. 

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

30.09.2021 09:02
- гость -

чот я даже разрываюсь в предпочтениях уже...
обе великолепнейшие дамы

30.09.2021 09:38
Жоржик

Нашел фото Моники в эти годы, мама то намного лучше выглядела, да и сейчас еще ничего, хотя время конечно берет свое

30.09.2021 09:39
- гость -

Кассель испортил красоту. Мама красивее.

30.09.2021 09:40
- гость -

Моника однозначно лучше, Кассель разбавил ее гены в худшую сторону.

30.09.2021 10:08
Такие дела

Некоторые фото навевают фразу из выступления Райкина: закрой рот, дура! я всё сказал.

30.09.2021 10:57
Z

От Моники даже сейчас мурашки бегают, а дочь ее просто симпатичная, не более того

30.09.2021 11:43
- гость -

Моника очень красивая женщина, в девочке еще нет такого класса, но возможно он появится позже , после рождения дитя. так бывает.

30.09.2021 12:06
- гость -

И не какой силиконовой груди необъятного размера.

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