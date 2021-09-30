Прекрасная Дева. Как выглядит дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя

Как быстро растут чужие дети. Не так давно 17 лет исполнилось старшей дочери актёров Моники Беллуччи и Венсана Касселя. Взяв всё самое лучшее от красивых родителей (итальянки и француза) Дева Кассель уже является лицом Dolce & Gabbana, а скоро должна стать послом модного дома Christian Dior.
В июле этого года Дева вместе с Моникой снялись для Vogue Italia. Кадр, который потом пошёл на обложку, получился очень символичный в этой фотосессии. Беллуччи на нём как будто уступает место дочери.
Elle France прозвал уже Деву Кассель "новой музой итальянской моды", – пишет РБК Стиль. Vogue Italia сделал девушку героиней фотосессии, едва она достигла разрешённого для этого возраста. Кстати, родилась Дева 12 сентября под знаком зодиака Дева.
Комментарии
чот я даже разрываюсь в предпочтениях уже...
обе великолепнейшие дамы
Нашел фото Моники в эти годы, мама то намного лучше выглядела, да и сейчас еще ничего, хотя время конечно берет свое
Кассель испортил красоту. Мама красивее.
Моника однозначно лучше, Кассель разбавил ее гены в худшую сторону.
Некоторые фото навевают фразу из выступления Райкина: закрой рот, дура! я всё сказал.
От Моники даже сейчас мурашки бегают, а дочь ее просто симпатичная, не более того
Моника очень красивая женщина, в девочке еще нет такого класса, но возможно он появится позже , после рождения дитя. так бывает.
И не какой силиконовой груди необъятного размера.