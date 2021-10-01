Мини-город на 18 кварталов и с промзоной предлагают построить у ТРЦ "Арена" в Барнауле

18 жилых кварталов, девять школ и восемь детских садов могут построить в гигантском квартале на пересечении улицы Просторной и Павловского тракта. Концепцию развития территории предлагает оператор "Дом.РФ": участок, по задумке госкомпании, должен застраиваться комплексно, одномоментно. Однако алтайские строители уверены, что пока это невозможно и предложили поэтапное освоение и застройку участка. Проблемы и перспективы территории строители обсуждали 30 сентября на круглом столе в мэрии, который прошел без ведущих алтайских СМИ.

Каким будет квартал?

Микрорайон на Павловском тракте (ещё его называют Северо-западный планировочный район) "Дом.РФ" разбил на три зоны: жилую, административную и промышленную.

Для строительства многоэтажек выделен самый большой участок – 228,7 га (это почти 30% всего квартала). Жилая зона разделена на 18 кварталов. По оценкам "Дом.РФ", здесь можно возводить дома до 25 этажей, общая площадь квартир составит 1,23 млн квадратных метров.

Также в мини-городе предполагается строительство девяти типовых школ по 550 мест каждая, в которых, по расчётам, смогут обучаться почти 4,7 тыс. детей. Запроектированы на участке и восемь детских садов по 280 мест. Они смогут принять 2,2 тыс. детей. Заложен в жилом массиве и квартал под общественно-деловую застройку (16,6 га) и зелёную зону, например, парк (6,7 га).

Остальная часть квартала – а это 687,3 га – отдана под строительство промышленных и коммунальных объектов (214,9 га) и даже сельскохозяйственное использование (190,7 га). Именно эти площади попадают в седьмую подзону барнаульского аэропорта, на которой запрещено строительство жилья (разумеется, квартал высоток в неё не попал).

Жёлтым и оранжевым цветом выделена зона жилой застройки, голубым – промышленная и коммунальная, бежевым – зона сельскохозяйственного использования.

Разом или отдельно?

Микрорайон на Павловском тракте "Дом.РФ" уже готовит к торгам. Госкомпания, которая владеет землей, намерена выставить "жилые" 228 га единым лотом. Однако алтайские строители опасаются: в этом случае участок может забрать игрок из другого региона или развитие этой территории будет непланомерным. Власти города согласны со строителями: они также рассматривают поэтапное плановое развитии этой территории, предусматривающее её межевание.

А вот ресурсоснабжающие организации поддерживают госкомпанию: комплексное развитие территории позволит спланировать не только инфраструктуру, но и источники потребляемых ресурсов. Всего, по предварительным расчётам, объём финансирования в инженерные сети составит 7 млрд рублей.

"Раздробить" участок и осваивать его поэтапно было бы возможно, если бы территория принадлежала городу, а не государству. Алтайские строители ещё летом во время общественных обсуждений поправок в генплан Барнаула предложили включить квартал в программу развития до 2036 года.

По словам председателя правления Союза строителей Алтайского края Александра Мишустина, мэрия эту инициативу поддержала.

"Администрация города считает эту территорию перспективной для дальнейшего развития. Но пока она в документе не обозначена. "Дом.РФ" ставит телегу впереди лошади: надо сначала решить вопрос по включению участка в генплан Барнаула. Сегодня в техническом задании на разработку генплана участок на Павловском тракте есть, то есть он будут отдан под комплексное строительство. Город рассматривает эту землю как перспективную", – ранее сообщил amic.ru Александр Мишустин.

В будущем строительство жилья сосредоточится именно в этой части Барнаула. Эксперт уверен, что вместе с развитием гигантского микрорайона будет развиваться и дорожная инфраструктура. Это поможет избежать транспортного коллапса в алтайской столице.

"Куда ещё нам двигаться? Либо в застроенные территории, Поток, центр, либо в сторону аэропорта. В новом квартале реально можно протянуть новые сети. Будут строить объездные дороги, развязки, не только жильё", – уверен строитель.

Всё новое – старое

План застройки Северо-западного района в Барнауле разрабатывают не впервые. Барнаульские эксперты ещё в начале 2000-х годов предполагали, что город будет развиваться в этом направлении. Поэтому в генплане, принятом в 2010 году и рассчитанном до 2025 года, территория площадью 900 га отводилась под комплексное строительство. В декабре 2010 года мэрия даже приняла проект планировки квартала.

Предполагалось, что под жилую застройку отдадут 330 га: это несколько десятков многоквартирных домов, четыре школы по 1024 места, четыре детских сада, а также больница, роддом. Детальный план развития включал даже возведение театра, дворца культуры, бассейна, футбольного стадиона, автовокзала, пожарной части, гостинично-делового центра, нескольких ТРЦ, административных зданий, техникума, ярмарки, двух АЗС.

Но более 10 лет назад, когда девелоперы только "перешагнули" за улицу Попова и начали осваивать поля вдоль Павловского тракта, о земле на "отшибе" города никто не думал.

Вспомнили об этих 900 га лишь в 2020-м, когда с аукциона был продан последний свободный от застройки квартал 2036. Однако застройщики с ужасом обнаружили, что в генплане, принятом в 2019 году, гигантский участок не числится. В сентябре 2020 года строительное сообщество впервые обратилось в мэрию с требованием изменить генплан города и вернуть участок под застройку.