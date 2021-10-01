Мини-город на 18 кварталов и с промзоной предлагают построить у ТРЦ "Арена" в Барнауле

18 жилых кварталов, девять школ и восемь детских садов могут построить в гигантском квартале на пересечении улицы Просторной и Павловского тракта. Концепцию развития территории предлагает оператор "Дом.РФ": участок, по задумке госкомпании, должен застраиваться комплексно, одномоментно. Однако алтайские строители уверены, что пока это невозможно и предложили поэтапное освоение и застройку участка. Проблемы и перспективы территории строители обсуждали 30 сентября на круглом столе в мэрии, который прошел без ведущих алтайских СМИ.
Каким будет квартал?
Микрорайон на Павловском тракте (ещё его называют Северо-западный планировочный район) "Дом.РФ" разбил на три зоны: жилую, административную и промышленную.
Для строительства многоэтажек выделен самый большой участок – 228,7 га (это почти 30% всего квартала). Жилая зона разделена на 18 кварталов. По оценкам "Дом.РФ", здесь можно возводить дома до 25 этажей, общая площадь квартир составит 1,23 млн квадратных метров.
Также в мини-городе предполагается строительство девяти типовых школ по 550 мест каждая, в которых, по расчётам, смогут обучаться почти 4,7 тыс. детей. Запроектированы на участке и восемь детских садов по 280 мест. Они смогут принять 2,2 тыс. детей. Заложен в жилом массиве и квартал под общественно-деловую застройку (16,6 га) и зелёную зону, например, парк (6,7 га).
Остальная часть квартала – а это 687,3 га – отдана под строительство промышленных и коммунальных объектов (214,9 га) и даже сельскохозяйственное использование (190,7 га). Именно эти площади попадают в седьмую подзону барнаульского аэропорта, на которой запрещено строительство жилья (разумеется, квартал высоток в неё не попал).
Жёлтым и оранжевым цветом выделена зона жилой застройки, голубым – промышленная и коммунальная, бежевым – зона сельскохозяйственного использования.
Разом или отдельно?
Микрорайон на Павловском тракте "Дом.РФ" уже готовит к торгам. Госкомпания, которая владеет землей, намерена выставить "жилые" 228 га единым лотом. Однако алтайские строители опасаются: в этом случае участок может забрать игрок из другого региона или развитие этой территории будет непланомерным. Власти города согласны со строителями: они также рассматривают поэтапное плановое развитии этой территории, предусматривающее её межевание.
А вот ресурсоснабжающие организации поддерживают госкомпанию: комплексное развитие территории позволит спланировать не только инфраструктуру, но и источники потребляемых ресурсов. Всего, по предварительным расчётам, объём финансирования в инженерные сети составит 7 млрд рублей.
"Раздробить" участок и осваивать его поэтапно было бы возможно, если бы территория принадлежала городу, а не государству. Алтайские строители ещё летом во время общественных обсуждений поправок в генплан Барнаула предложили включить квартал в программу развития до 2036 года.
По словам председателя правления Союза строителей Алтайского края Александра Мишустина, мэрия эту инициативу поддержала.
"Администрация города считает эту территорию перспективной для дальнейшего развития. Но пока она в документе не обозначена. "Дом.РФ" ставит телегу впереди лошади: надо сначала решить вопрос по включению участка в генплан Барнаула. Сегодня в техническом задании на разработку генплана участок на Павловском тракте есть, то есть он будут отдан под комплексное строительство. Город рассматривает эту землю как перспективную", – ранее сообщил amic.ru Александр Мишустин.
В будущем строительство жилья сосредоточится именно в этой части Барнаула. Эксперт уверен, что вместе с развитием гигантского микрорайона будет развиваться и дорожная инфраструктура. Это поможет избежать транспортного коллапса в алтайской столице.
"Куда ещё нам двигаться? Либо в застроенные территории, Поток, центр, либо в сторону аэропорта. В новом квартале реально можно протянуть новые сети. Будут строить объездные дороги, развязки, не только жильё", – уверен строитель.
Всё новое – старое
План застройки Северо-западного района в Барнауле разрабатывают не впервые. Барнаульские эксперты ещё в начале 2000-х годов предполагали, что город будет развиваться в этом направлении. Поэтому в генплане, принятом в 2010 году и рассчитанном до 2025 года, территория площадью 900 га отводилась под комплексное строительство. В декабре 2010 года мэрия даже приняла проект планировки квартала.
Предполагалось, что под жилую застройку отдадут 330 га: это несколько десятков многоквартирных домов, четыре школы по 1024 места, четыре детских сада, а также больница, роддом. Детальный план развития включал даже возведение театра, дворца культуры, бассейна, футбольного стадиона, автовокзала, пожарной части, гостинично-делового центра, нескольких ТРЦ, административных зданий, техникума, ярмарки, двух АЗС.
Но более 10 лет назад, когда девелоперы только "перешагнули" за улицу Попова и начали осваивать поля вдоль Павловского тракта, о земле на "отшибе" города никто не думал.
Вспомнили об этих 900 га лишь в 2020-м, когда с аукциона был продан последний свободный от застройки квартал 2036. Однако застройщики с ужасом обнаружили, что в генплане, принятом в 2019 году, гигантский участок не числится. В сентябре 2020 года строительное сообщество впервые обратилось в мэрию с требованием изменить генплан города и вернуть участок под застройку.
Комментарии
А работать эти 50 тысяч где будут? Где деньги будут брать на это жильё? Промышленная зона... - завод? И кто туда пойдёт! Есть рабочие? Продавцами в торговые центры?
глупость неимоверная ..
А ездить скоро на моторикшах будем, гы гы гы .
скорее на моторикшах китайцы ездить будут, а вы их возить
А работать эти 50 тысяч где будут?
А какая разница! Цены на жилье растут и оно продаётся. А если есть спрос будет и предложение. Не путин заставляет людей быть ипотечными рабами.
Работать все будут в центре. И встанет Павлик навечно, в глухом не пробиваемом запоре.
Для тю, му, и прочих ..даков
А сейчас они где работают? Сейчас то они откуда берут деньги на приобретение жилья? В прошлом году в крае взято 26 тысяч ипотек на 46 млрд рублей.
а место застройки… ну, в центре объективно дорого сносить частный сектор, чем строить в чистом поле. Может ценник за квадрат там будет дешевле. Конечно, селиться там - то ещё удовольствие, но для тех, у кого вопрос цены на первом месте , это не вопрос)
А что будет с Павловским трактом? Мозги не включали? Или будут думать по мере поступления проблемы?
Такое ощущение, что 99% комментаторов озлобленные неудачники. Ноют под каждой новостью сидя у себя в планктоновом офисе. Обычные неудовлетворенные зануды
А что будет с Павловским трактом? Мозги не включали?
А зачем чиновникам включать мозги? Они в этих пробках стоять не будут. Это народ у нас не включает мозги, доверив руководство городом людям с сомнительной компитенцией.
1.10.2021 09:22
тю!
А работать эти 50 тысяч где будут? Где деньги будут брать на это жильё?
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"Как баран и свинья торговать ходили" (русская народная сказка)
Раз решили баран со свиньей торговать начать. Баран сказал, что будет картошкой вареной торговать, а свинья сказала, что лепешками.
Пошли баран со свиньей на базар, купили баран сырой картошки, а свинья муки, и домой вернулись.
Сварил баран картошки в мундирах, а свинья напекла лепешек.
Пошли они снова на базар, сели рядышком и торговать свой товар стали. Сидит свинья, торгует, на картошку барана косится. Поискала по карманам, нашла копеечку, предложила ее барану за картошку. Тот конечно согласился и продал свинье картошку.
Ест свинья картошку, а баран на нее с завистью смотрит. Хочется ему лепешку, и вспомнил про полученную копеечку. Предложил баран свинье копеечку за лепешку. Продала свинья барану лепешку, а сама снова на картошку косит.
Так сидели баран и свинья на базаре и покупали друг у друга картошку и лепешки, пока все не съели.
И осталась у свиньи одна копеечка. Смотрят друг на друга свинья и баран и не понимают, как так получилось. Вроде все за деньги продавали, а денег нет.
Кто-то будет работать в этих школах и садиках, обслуживать 18 кварталов домов, не из города же на эти выселки ездить ежедневно, хорошо бы еще поликлинику, детскую.
1.10.2021 10:56
-гость-
К чему эта сказочка? Баран и свинья хотя бы сытыми остались. Они реальный продукт произвели, и им обменивались.
А что смогут произвести эти 50 тыс в своих бетонных коробках? Консалтинг с коучингом? Мастер-классы и фотки голой опы в инстаграме? Земли своей нет, фабрик нет, заводов нет. Сфера услуг - это пшик, если они не на экспорт.
Я далек от строительной темы, но считаю, что квартальная застройка на больших площадях это правильное решение. При таком подходе к теме, можно рассчитать ширину новых улиц, количество мест в детских садах и школах, парковки, скверы и др.
Можно обустроить выделенные полосы для общественного транспорта. Правильно построить дорожные развязки.
1.10.2021 12:20 можно можно, а ты не забыл что живешь в капитализме и на первом месте стоит прибыль и сокращение затрат под максимуму? все вам должны что-то, ну ну.
1.10.2021 12:32
- гость -
Я не говорю, что ко то и что то должен. Я говорю, что правильно делать вот так.
А то, что будет как всегда, это и так понятно.
фабрик нет, заводов нет.
Так мы же сами выбрали путь развития нашей страны. Согласно нашей концепции наше богадства это недра. Так что, чтобы получить старенькую тойоту или новый айфон, мы должны рубить лес, качать нефть, добывать металы и доставлять в соседние страны.
1.10.2021 10:17
Катя
Сетевой маркетинг? Блоггинг?
"...девять школ и восемь детских садов могут построить..."
а могут и не построить. И не построят.
А жилые 18 кварталов - с радостью.
Только кто там будет жить? Народ массово валит с АК и рад.
Ресурс пополнения Барнаула сельскими жителями иссякает.
Еще есть почти миллион сельских жителей, вот туда они и переедут. Все идет по плану.
Лучше где-то неподалёку город-спутник построить, например за Научным городком или у Новых Зорь, чем Барнаул наращивать и утрамбовывать
Я далек от строительной темы, но считаю, что квартальная застройка на больших площадях это правильное решение. При таком подходе к теме, можно рассчитать ширину новых улиц, количество мест в детских садах и школах, парковки, скверы и др.
Можно обустроить выделенные полосы для общественного транспорта. Правильно построить дорожные развязки.
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Ага, щас. Всякие ул. Ускова и Семенова тоже в чистом поле построены, и что-то не видна там широких бульваров, выделенных полос, велодорожек и прочих ништяков. сплошная парковка и узкоколейка
Барнаул у сельчан давно не котируется по причине нищенских зарплат, если уж куда и переезжать, так в город по приличнее в этом плане.
1.10.2021 15:11, все верно, квартал парковок, машина на машине, всегда жутковато когда туда заезжаешь