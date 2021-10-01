Следователи изучают инцидент с сожжением полицейского автомобиля в Чарышском районе

29 сентября в Чарышском районе сгорел служебный полицейский автомобиль. Как сообщает "Банкфакс", правоохранители передали информацию следователям.
Сообщение о сожжении появилось в сообществе Unusual Crimes Barnaul. По словам автора, речь может идти о поджоге. Автомобиль был припаркован возле дома врио начальника отделения полиции по Чарышскому району, когда произошло возгорание.
Предполагаемый поджигатель попал на запись камер видеонаблюдения. Установить его личность не представляется возможным из-за плохого качества съёмки.
Все материалы по данному инциденту передали органам СУ СКР по региону. Следователи пока никак не комментировали ситуацию.
Комментарии
возле дома врио начальника отделения полиции по Чарышскому району
А что делал служебный автомобиль восле дома начальника отделения полиции? Не уж то он на служебном автомобиле на работу и домой катается?
Началось? А нет, показалось.
Сообщение о том, что качество видеозаписи не позволяет идентифицировать преступника-зто не разглашение тайны следствия?
1.10.2021 14:17
Земляк
Какая-такая тайна? Вся деревня уже об этом знает.
1.10.2021 14:37
- гость -
Деревня знает-это слухи. А если излагается в СМИ со ссылкой на официальные органы то это разглашение.
Если качество записи такое, что невозможно установить личность, зачем вообще нужны такие камеры? Только для фиксации?