Следователи изучают инцидент с сожжением полицейского автомобиля в Чарышском районе

29 сентября в Чарышском районе сгорел служебный полицейский автомобиль. Как сообщает "Банкфакс", правоохранители передали информацию следователям.

Сообщение о сожжении появилось в сообществе Unusual Crimes Barnaul. По словам автора, речь может идти о поджоге. Автомобиль был припаркован возле дома врио начальника отделения полиции по Чарышскому району, когда произошло возгорание.

Предполагаемый поджигатель попал на запись камер видеонаблюдения. Установить его личность не представляется возможным из-за плохого качества съёмки.

Все материалы по данному инциденту передали органам СУ СКР по региону. Следователи пока никак не комментировали ситуацию.