Барнаульский оппозиционер Виктор Рау покинул Россию и "окольными путями" приехал в Грузию

Барнаульский оппозиционер Виктор Рау вместе с внуком Мироном тайно уехал в Грузию. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" в воскресенье, 3 октября.

Своё решение активист объяснил тем, что якобы его преследуют и против него завели уголовные дела.

Он отметил, что мигрировал "окольными путями". Сейчас Рау уже добрался до столицы Грузии, Тбилиси. Оппозиционер пообещал вернуться и по мере возможности быть на связи.

В марте Рау получил 13 суток ареста за повторное нарушение правил проведения акций протеста. В день приезда премьер-министра Михаила Мишустина в Барнаул он вышел с плакатом "М. Мишустину слабо встретиться с общественником В. Рау?". После задержания он объявил голодовку.

В апреле на активиста завели уголовное дело за "неоднократное нарушение установленного порядка" проведения массовых акций. Перед этим его задержали на площади Советов в маске с надписью "Путина в отставку".

Кроме того, в августе стало известно, что суд снял оппозиционера с выборов в Госдуму из-за того, что он является активным сторонником экстремистской организации "Штабы Навального".