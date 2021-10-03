Барнаульский оппозиционер Виктор Рау покинул Россию и "окольными путями" приехал в Грузию

Барнаульский оппозиционер Виктор Рау вместе с внуком Мироном тайно уехал в Грузию. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" в воскресенье, 3 октября.
Своё решение активист объяснил тем, что якобы его преследуют и против него завели уголовные дела.
Он отметил, что мигрировал "окольными путями". Сейчас Рау уже добрался до столицы Грузии, Тбилиси. Оппозиционер пообещал вернуться и по мере возможности быть на связи.
В марте Рау получил 13 суток ареста за повторное нарушение правил проведения акций протеста. В день приезда премьер-министра Михаила Мишустина в Барнаул он вышел с плакатом "М. Мишустину слабо встретиться с общественником В. Рау?". После задержания он объявил голодовку.
В апреле на активиста завели уголовное дело за "неоднократное нарушение установленного порядка" проведения массовых акций. Перед этим его задержали на площади Советов в маске с надписью "Путина в отставку".
Кроме того, в августе стало известно, что суд снял оппозиционера с выборов в Госдуму из-за того, что он является активным сторонником экстремистской организации "Штабы Навального".
Комментарии
Жаль. Действительно, лучших теряем. Удачи Виктору! Ну а мы... голосуем дальше.
РАУшвилли оказался шпион?
Правильно и поступил
Информация, изложенная в статье, говорит о том, что человек хороший.
Он больной на голову
Спасибо, смеялся)
А мужик бы лучше на работу устроился....
Выйти с плакатом на улицу......лучше бы метлу взял и применил по назначению, пользы бы больше было.
У мужичка с галовкой то все в парядке. Ищо адин дисидент.барец с таталитарным режимом.такой ценный кадыр што жидапиндосов падключал чтобы сирому и убогому план пабега разработали.