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Суд снял с выборов в Госдуму алтайского "яблочника" Виктора Рау

, ИА "Амител"
Иск подал один из соперников Рау по Барнаульскому округу – эсер Александр Молотов
Фото: www.facebook.com

Фото: www.facebook.com

17 августа Алтайский краевой суд удовлетворил иск справоросса Александра Молотова и отменил регистрацию на выборах в Госдуму представителя "Яблока" Виктора Рау. Ранее он был зарегистрирован кандидатом по Барнаульскому округу (№ 39). Информацию amic.ru подтвердил Молотов, который также будет бороться за место в ГД по округу № 39.

Виктор Рау теоретически ещё может обжаловать это решение в вышестоящем суде. Напомним, Александр Молотов ранее заявил, что "яблочник" не может участвовать в выборах из-за того, что является активным сторонником движения "Штабы Навального", а в России эта организация признана экстремистской.

"В июне этого года в избирательное законодательство внесли изменения, согласно которым в пассивном избирательном праве на определённый срок ограничиваются лица, причастные к деятельности организаций и движений, признанных в судебном порядке экстремистскими. Устоявшимся в Верховном Суде решением Мосгорсуда от 9 июня 2021 года движение "Штабы Навального" признано экстремистским", – указывал Молотов накануне в своём Telegram-канале.

Сам Виктор Рау отреагировал на новость о том, что его пытается снять с выборов один из конкурентов, довольно эмоционально. Накануне он опубликовал пост на своей странице в Facebook:

"Вчера мне сообщили, что на меня подали в суд, чтобы попытаться снять меня с выборов. Причина? Якобы моя поддержка Навального, которого теперь власти зачислили в экстремисты. По всей стране идут расправы с реальными оппозиционерами и недопуск их к выборам. Сегодня узнал кое-какие подробности: власти выходили на разные партии и конкурентов, чтобы было подано такое заявление. Была не одна "просьба" к различным недружественным ко мне партиям, но не каждый решился на такой поступок. Но в лице представителя эсеров Каином решил стать Александр Молотов".

Напомним, в Барнаульском округе за мандат депутата Госдумы поборются Даниил Бессарабов ("Единая Россия"), Валентин Бороздин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Виталий Зырянов ("Коммунисты России"), Надежда Зяблицкая ("Новые люди"), Андрей Кривов (КПРФ), Александр Молотов ("Справедливая Россия – За правду") и Алексей Скосырский (ЛДПР). Ранее из предвыборной гонки выбыл самовыдвиженец Анатолий Майдуров, так как не сумел собрать подписи избирателей.

Любопытно, что Виктор Рау также является зарегистрированным кандидатом по одномандатному округу № 27 на выборах в Алтайское Заксобрание. Его соперниками стали Вячеслав Перерядов (ЕР), Петр Кайдаш (ЛДПР), Оксана Молодых (СРЗП) и Елена Хрусталева (КПРФ).

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

17.08.2021 14:50
Лёха

Это хорошо, что я член никакой партии. А то поступил бы не как гражданин Молотов и опозорил бы всю какую-нибудь Партию.

17.08.2021 14:52
- гость -

фууу молотову, слабак

17.08.2021 14:57
- гость -

фууу молотову, слабак
_________

Но он и выглядит как ребенок, причем, толком нигде и не работал, что он может знать?
Юрист? Какой толк от этого юриста?

17.08.2021 15:03
- гость -

Молотов, кто за тебя голосовать будет. В честной борьбе ты 0. И партия твоя коврик перед приемной ЕР.

17.08.2021 15:06
- гость -

Ни одного голоса ЕР и СР!
Позор!

17.08.2021 15:07
- гость -

Как за власть дерутся! Обливают соперника "помоями", доводят дела до суда... Мое мнение, что так делают люди слабые духом и никчемные в жизни! Такие люди понимают, что честным способом они не прорвутся к власти, т.к. ничего не представляют из себя!
Вот и "клюют" ближнего и "гадят" на нижнего!

17.08.2021 15:11
- гость -

Если посмотреть у Молотова в "шкафу", то думаю тоже много "скелетов" найдется...
Вот только никто пачкать свою честь и совесть не хочет выискавая у него "косяки" по жизни! Это удел слабых "в коленках"!!!

17.08.2021 15:11
- гость -

К мажорику военкома отправьте или у него грыжа? (от армии косит)

17.08.2021 15:12
- гость -

Не за власть. За неприкосновенность и свою выгоду.

17.08.2021 15:12
kjrj

Ну Молот ты попал, хрен тебе а не голоса и СР в помойку

17.08.2021 15:15
Чучмек

СР, ЛДПР и "Новые люди" - искусственные проЕРовские ширмы, назначенные для размазывания протестных голосов. Сильнейший страх испытывают представители партии власти перед 19 сентября. В ход пошли самые грязные средства

17.08.2021 15:15
Иsтина

Ктото еще реально в выборы верит?

17.08.2021 15:18
- гость -

А Молотов наверное гордится своим поступком. Вот они герои, не просто штаны просиживают. Дела великие творят.

17.08.2021 15:18
- гость -



- гость -


Ни одного голоса ЕР и СР!
Позор!

Только КПРФ!!!!

17.08.2021 15:23
Иsтина

17.08.2021 15:18
- гость -

КПРФ???? - ты на них внимательно посмотри.... А коммунисты то ненастоящие!!!

17.08.2021 15:28
- гость -



Иsтина


17.08.2021 15:18
- гость -

КПРФ???? - ты на них внимательно посмотри.... А коммунисты то ненастоящие!!!
зато не едро

17.08.2021 15:42
Иsтина

В ЕдРе тоже ненастоящие коммунисты...
Голосовать вообще не за кого.

17.08.2021 16:07
- гость -

17.08.2021 15:23
Иsтина

Вот так Вас и разводят! Надо за КПРФ голосовать, что бы остальные за едросов голоса не отдали.

17.08.2021 16:08
- гость -

17.08.2021 15:42
Иsтина
В ЕдРе тоже ненастоящие коммунисты...
Голосовать вообще не за кого.
---------------------------------------
За КПРФ

17.08.2021 16:09
- гость -

17.08.2021 15:42
Иsтина

За комуняк!

17.08.2021 16:20
- гость -

17.08.2021 15:12
kjrj
Ну Молот ты попал, хрен тебе а не голоса и СР в помойку

с чего бы, пойдем всей конторой проголосуем за этого героя.

17.08.2021 16:39
Иsтина

"Надо за КПРФ голосовать, что бы остальные за едросов голоса не отдали."

Это выбор между двумя сортами отходов жизнедеятельности

17.08.2021 16:42
- гость -

Сдается мне, что скоро Молотова примет в свои объятья ЕР и допустит к кормушке.

17.08.2021 16:46
- гость -

Молодец Молотов. Ни одного, запятнавшего себя поддержкой гульфик-фюрера не должно быть близко к выборам. Навальнёнок это клеймо на всю жизнь.

17.08.2021 16:47
- гость -

Никогда бы не проголосовал за Бессарабова. Но из кучи зол выбирают меньшее, придётся.

17.08.2021 16:55
гость

Виктору мое почтение!
Молотову молотову моё презрение

17.08.2021 16:56
- гость -


17.08.2021 16:47
- гость -


это Данька то меньшее?
хотя до. вон он как смело на машину для снятия асфальта взгромоздился.

https://h3.amic.ru/images/items/56ed5b046ac7f1df0742169ea991b0d0/images/_DSC0632.jpg

17.08.2021 16:57
гость

лица, причастные к деятельности

Так наверное есть документы, что он причастен к деятельности. Может он деньги из штабов Навального получал. Потому что понятие "причастный к деятельности" слишком расплывчато, кто на митинги за Навального ходил, все причастны к деятельности. Но это же не значит, что поход на митинг лишает права баллотироваться. Нигде такое не написано. Если деньги от Навального получал, тогда еще понятно

17.08.2021 17:02
- гость -

Что яблоко, что навальныши финансировались извне.
Они не могут интересы россиян представлять.
Кто девушку кормит, тот ее и танцует

17.08.2021 17:06
гость

Что яблоко, что навальныши финансировались извне

Яблоко с выборов не снимают, значит не причастны к деятельности штабов Навального. Извне деньги получать наверное можно, нельзя от организаций, признанных экстремистскими

17.08.2021 17:07
гость

Платошкина тоже не пустили на выборы, его партия внутри КПРФ идет

17.08.2021 17:12
- гость -

Вот и показал своё лицо. Точно за Молотова ни я, ни моя жена голосовать не будем.

17.08.2021 18:46
- гость -

Молотов спас Рау от позора.
Как было на позапрошлогодних выборах в ЦФО? За яблочника было всего 7 (семь карл бюлллетеней).

Ну и сколько за Рау проголосует? 300 человек наберется? Ну только вместе с несовершеннолетними. А они голосовать не могут. Все равно власть будет виновата.

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