Суд снял с выборов в Госдуму алтайского "яблочника" Виктора Рау

17 августа Алтайский краевой суд удовлетворил иск справоросса Александра Молотова и отменил регистрацию на выборах в Госдуму представителя "Яблока" Виктора Рау. Ранее он был зарегистрирован кандидатом по Барнаульскому округу (№ 39). Информацию amic.ru подтвердил Молотов, который также будет бороться за место в ГД по округу № 39.

Виктор Рау теоретически ещё может обжаловать это решение в вышестоящем суде. Напомним, Александр Молотов ранее заявил, что "яблочник" не может участвовать в выборах из-за того, что является активным сторонником движения "Штабы Навального", а в России эта организация признана экстремистской.

"В июне этого года в избирательное законодательство внесли изменения, согласно которым в пассивном избирательном праве на определённый срок ограничиваются лица, причастные к деятельности организаций и движений, признанных в судебном порядке экстремистскими. Устоявшимся в Верховном Суде решением Мосгорсуда от 9 июня 2021 года движение "Штабы Навального" признано экстремистским", – указывал Молотов накануне в своём Telegram-канале.

Сам Виктор Рау отреагировал на новость о том, что его пытается снять с выборов один из конкурентов, довольно эмоционально. Накануне он опубликовал пост на своей странице в Facebook:

"Вчера мне сообщили, что на меня подали в суд, чтобы попытаться снять меня с выборов. Причина? Якобы моя поддержка Навального, которого теперь власти зачислили в экстремисты. По всей стране идут расправы с реальными оппозиционерами и недопуск их к выборам. Сегодня узнал кое-какие подробности: власти выходили на разные партии и конкурентов, чтобы было подано такое заявление. Была не одна "просьба" к различным недружественным ко мне партиям, но не каждый решился на такой поступок. Но в лице представителя эсеров Каином решил стать Александр Молотов".

Напомним, в Барнаульском округе за мандат депутата Госдумы поборются Даниил Бессарабов ("Единая Россия"), Валентин Бороздин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Виталий Зырянов ("Коммунисты России"), Надежда Зяблицкая ("Новые люди"), Андрей Кривов (КПРФ), Александр Молотов ("Справедливая Россия – За правду") и Алексей Скосырский (ЛДПР). Ранее из предвыборной гонки выбыл самовыдвиженец Анатолий Майдуров, так как не сумел собрать подписи избирателей.

Любопытно, что Виктор Рау также является зарегистрированным кандидатом по одномандатному округу № 27 на выборах в Алтайское Заксобрание. Его соперниками стали Вячеслав Перерядов (ЕР), Петр Кайдаш (ЛДПР), Оксана Молодых (СРЗП) и Елена Хрусталева (КПРФ).