Первый в Сибири: в Барнауле открыли филиал футбольной академии "Динамо"

Открытие первого в Алтайском крае филиала футбольной академии "Динамо" имени Льва Яшина состоялось 3 октября 2021 года на площадке барнаульского стадиона "Динамо". 250 футболистов в возрасте от 7 до 16 лет прошли предварительный отбор и приступили к тренировкам под руководством лицензированных тренеров.

Создание сети региональных филиалов академии и футбольных школ – один из ключевых элементов работы "Динамо". Клуб активно формирует инфраструктуру для подготовки нового поколения высококлассных футболистов. Так, в России работают уже 15 футбольных школ "Динамо", а филиалы академии открыты в Махачкале, Владивостоке и Воронеже.

Перспективные воспитанники академии "Динамо" в Барнауле, как и игроки из других филиалов, получат возможность переехать в столицу и продолжить занятия в центральной академии "Динамо". В будущем они смогут пополнить ряды "Динамо-2" и основной команды клуба.

Сеть филиалов расширяется при поддержке ВТБ, который с 2008 года выступает генеральным спонсором ФК "Динамо-Москва" в рамках программы "Спортивная страна".