Ещё 28 пациентов с COVID-19 скончались Алтайском крае

28 пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее число смертей среди инфицированных достигло 5558.

За прошедшие сутки в регионе подтвердили 270 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число заразившихся увеличилось до 79 002. По состоянию на 5 октября, 3131 человек находится на лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией. Количество тяжелобольных – 568, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 233.

Выздоровели ещё 47 пациентов. Общее число вылечившихся после коронавируса в Алтайском крае достигло 59 745 человек.