Ещё 28 пациентов с COVID-19 скончались Алтайском крае

28 пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее число смертей среди инфицированных достигло 5558.
За прошедшие сутки в регионе подтвердили 270 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число заразившихся увеличилось до 79 002. По состоянию на 5 октября, 3131 человек находится на лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией. Количество тяжелобольных – 568, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 233.
Выздоровели ещё 47 пациентов. Общее число вылечившихся после коронавируса в Алтайском крае достигло 59 745 человек.
Комментарии
Ну что, антипрививочники, довольны?
5.10.2021 16:28
- гость -
Ну и что? А кто Вам сказал, что среди умерших нет людей с прививками?
А можно озвучить сколько умерло от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний?
Почему статистику приводим однобокую и узконаправленную?