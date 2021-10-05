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Новости

Ещё 28 пациентов с COVID-19 скончались Алтайском крае

, ИА "Амител"
За сутки в регионе подтвердили 270 случаев заражения коронавирусом
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

28 пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее число смертей среди инфицированных достигло 5558.

За прошедшие сутки в регионе подтвердили 270 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число заразившихся увеличилось до 79 002. По состоянию на 5 октября, 3131 человек находится на лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией. Количество тяжелобольных – 568, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 233.

Выздоровели ещё 47 пациентов. Общее число вылечившихся после коронавируса в Алтайском крае достигло 59 745 человек.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

5.10.2021 16:28
- гость -

Ну что, антипрививочники, довольны?

5.10.2021 16:29
- гость -


5.10.2021 16:28
- гость -
Ну и что? А кто Вам сказал, что среди умерших нет людей с прививками?

5.10.2021 16:31
- гость -

А можно озвучить сколько умерло от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний?
Почему статистику приводим однобокую и узконаправленную?

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