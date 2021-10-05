Идеален для кухни и ванной: как эффектно использовать кварцевый конгломерат в интерьере

Кварцевый конгломерат – это продукт, который на 93% состоит из натуральных материалов, таких как кварц и кремний, и на 7% – из полиэфирной смолы и пигментов. Эта смесь придаёт материалу уникальный внешний вид, цвет и текстуру.

Кварцевый конгломерат часто используют в интерьере как одну из альтернатив натуральному камню. Как продукт на основе Междуреченского гранита https://stone-prestol.ru/catalog/mezhdurechenskij-granit/, он долго сохраняет свои прекрасные свойства.

Преимущества материала

Кварцевый конгломерат прочен и устойчив к повреждениям благодаря полимерным смолам: можно не беспокоиться о царапинах или пятнах. Ещё одно важное свойство материала – его антибактериальное действие, которое достигается за счёт обогащения состава ионами серебра. По этой причине изделия из кварцевого конгломерата не поддаются плесени, грибкам, бактериям и вирусам. Кроме того, кварцевый конгломерат химически нейтрален, что обеспечивает максимальную безопасность его использования.

Материал однородный и визуально привлекательный, а его цвет не меняется под воздействием УФ-лучей. Он устойчив к влаге, экстремальным температурам, кислотам и чистящим средствам. Гладкая поверхность гарантирует лёгкую очистку.

Возможности использования

Отделка и дизайн интерьера – важнейший сектор, в котором используются конгломераты. Биологическая устойчивость делает кварцевый конгломерат идеальным для производства столешниц для кухонь и ванных комнат. Он отлично подходит для помещений с повышенным уровнем влажности.

Возможности использования конгломератов практически безграничны. Их также можно использовать в качестве облицовки стен и даже как альтернативу традиционным напольным покрытиям. Многие выбирают конгломерат для отделки лестниц или изготовления подоконника. Его также применяют для изготовления кухонных шкафов и столешниц в ресторанах и барах. Конгломерат можно использовать для изготовления ванн, умывальников, душевых поддонов и кухонных раковин.

Такие конструкции не только устойчивы к повреждениям, но и соответствуют строительным нормам. Более того, конгломерат продаётся в разных цветовых вариантах, благодаря чему его можно органично вписать в любой дизайн интерьера.

Затраты, связанные с установкой элементов конгломерата дома, разнятся. Это связано с тем, что в продаже есть разные виды этого материала, произведённые разными методами. Цена может варьироваться в зависимости от формы продажи конгломерата.