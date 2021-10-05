Опубликовано видео старта ракеты, которая доставит на МКС российский киноэкипаж

Корпорация "Роскосмос" опубликовала запись трансляции с запуска ракеты, которая доставит на МКС первый в истории киноэкипаж. Ролик разместили на официальном YouTube-канале корпорации.

Напомним, что космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко отправились на МКС для того, чтобы провести съёмки фильма "Вызов". Россияне первыми в истории снимут художественный фильм в космосе.

Пересильд и Шипенко проведут на орбите 12 суток, после чего вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом, который находится на МКС с апреля.

Отмечается, что, помимо актрисы, в съёмках фильма примут участие и профессиональные космонавты.