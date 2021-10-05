Песков рассказал, что Путин будет делать в свой день рождения

В свой день рождения Владимир Путин собирается работать, однако вечером обязательно отметит праздник в кругу семьи. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Насколько мне известно, у него есть рабочие планы, несмотря на день рождения. Но никто не сомневается, что, по крайней мере, вечером он как-то с родными и близкими обязательно отметит, так бывает чаще всего", – пояснил представитель Кремля.

Песков добавил, что Путин часто проводит рабочие мероприятия в свой личный праздник.

Напомним, 7 октября президент празднует свой 69-й день рождения. В прошлом году глава государства провёл более десятка международных телефонных разговоров, а оставшуюся часть дня посвятил своим друзьям и родным.