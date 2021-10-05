Не без вызова: у корабля с "киноэкипажем" произошёл сбой при стыковке с МКС

Космонавт Антон Шкаплеров смог состыковать корабль "Союз МС-19" с модулем "Рассвет" Международной космической станции. При причаливании космического судна с "киноэкипажем" в лице актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко у корабля отказали оба комплекта оборудования автоматической системы сближения, и Шкаплерову пришлось перейти на ручное управление.
Как сообщает ТАСС, Пересильд ассистировала командиру корабля во время процедуры. Тем временем режиссёр Клим Шипенко отснял уже три флешки материала для фильма "Вызов". В свою очередь, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что режиссёру разрешили положить камеру, которую он сможет легко достать.
Напомним, что Пересильд и Шипенко проведут на орбите 12 суток, после чего вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом, который находится на МКС с апреля.
Отмечается, что, помимо актрисы, в съёмках фильма примут участие и профессиональные космонавты.
Комментарии
у корабля отказали оба комплекта оборудования автоматической системы сближения
Возможно ли внешнее воздействие на работу системы автоматического сближения?
Я думаю, что такое вполне возможно - пытаются помешать.
Это половцы и печенеги пакостят.
я думал, шутят. но нет, реально полетели кино снимать... представляю, узнай об этом, как было бы обидно людям из гагаринского набора, которым обещали, что 100% они полетят в космос, но большинство не полетело