Не без вызова: у корабля с "киноэкипажем" произошёл сбой при стыковке с МКС

Космонавт Антон Шкаплеров смог состыковать корабль "Союз МС-19" с модулем "Рассвет" Международной космической станции. При причаливании космического судна с "киноэкипажем" в лице актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко у корабля отказали оба комплекта оборудования автоматической системы сближения, и Шкаплерову пришлось перейти на ручное управление.

Как сообщает ТАСС, Пересильд ассистировала командиру корабля во время процедуры. Тем временем режиссёр Клим Шипенко отснял уже три флешки материала для фильма "Вызов". В свою очередь, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что режиссёру разрешили положить камеру, которую он сможет легко достать.

Напомним, что Пересильд и Шипенко проведут на орбите 12 суток, после чего вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом, который находится на МКС с апреля.

Отмечается, что, помимо актрисы, в съёмках фильма примут участие и профессиональные космонавты.