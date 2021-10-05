Экс-директора алтайского филиала госуниверситета имени Пушкина осудили за растрату 2,5 млн

Бывшую главу алтайского филиала Ленинградского госуниверситета имени А.С. Пушкина признали виновной в растрате средств вуза. 57-летняя директор получила три года лишения свободы условно за хищение 2,5 млн рублей совместно с ректором организации.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, директор филиала заключала фиктивные договоры о проведении научных исследовательских работ в интересах вуза, которые в действительности не проводились. В результате с апреля 2014 по февраль 2017 года должностными лицами было похищено около 2,5 млн рублей, которые на основании подложных документов переводились на подконтрольные счета третьих лиц.

Против ректора уголовное дело выделили в отдельное производство, поскольку он скрывался от правоохранителей и был объявлен в международный розыск. В марте этого года его задержали в пункте пропуска при въезде в Черногорию, а в августе экстрадировали в Россию.

В ходе предварительного следствия глава вуза признала вину в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде трёх лет лишения свободы условно, а также штраф в размере 300 тысяч рублей и лишил её права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в образовательных организациях сроком на два года.