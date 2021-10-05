Депопуляция: население России может сократиться на 12 млн человек к 2036 году

Значительно нарастить население России в ближайшие годы не смогут ни миграция, ни поддержка в сфере материнства. Как заявил академик РАН, профессор Александр Стрижаков в разговоре с РИА Новости, по пессимистическим прогнозам численность населения сократится на 12 млн человек.
"Если рассматривать прогнозы численности населения России в период до 2036 года, очевидно, что нас ожидает депопуляция, несмотря на поддержку миграции и предпринимаемые правительством меры поддержки материнства и детства", – заявил Стрижаков.
Как отметил учёный, по оптимистическим прогнозам в 2036 году население РФ будет составлять более 150 млн человек, что "всего лишь на 4 млн больше сегодняшнего дня".
Комментарии
Мигранты пополнят не достающую численность.
Давно понятно что страна в них нуждается.
Хотя на ПМЖ вряд-ли они согласятся, так то им выгоднее.
К 2036 г в нашей стране останется не очень много народу.
Это наши воры чиновники (у них много денег спрятано по углам, эти точно не умрут) всякие жулики ( тоже умные и хитрые, живучие).
И конечно наши законники, а как же иначе.
Каждый месяц шлёпать новый закон, это ж такой труд.
Нам точно не выжить.