Жители Змеиногорска угрожают голодовкой из-за экологической атаки на урожай

Жители Змеиногорска в очередной раз пожаловались на выбросы сажи из местной котельной. Одна из горожанок сообщила, что из-за экологических проблем осталась без урожая, сообщают "Вести Алтай".

Когда 28 сентября в городе начался отопительный сезон, на жителей пяти частных домов рядом с котельной № 10 полетела сажа. Жительница одного из домов рассказывает, что из-за вредных выбросов она в этом году осталась без урожая. По словам женщины, горожане думают о том, чтобы объявить голодовку.

"Из котельной опять идёт чёрный дым, хотя она ещё работает не в полном режиме. У меня на земельном участке в этом году вообще ничего не выросло – ни помидоры, ни огурцы, – потому что земля завалена сажей. Я не могу каждый год снимать этот слой золы, складывать её в мешки и это всё вывозить!" – жалуется горожанка.

Ранее змеиногорцы не раз обращались в районную администрацию, прокуратуру и Роспотребнадзор по поводу проблем с сажей. Женщина рассказывает, что с 2018 года она и соседи подают жалобы, поскольку от выбросов страдает весь микрорайон.

Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилёв признал, что проблемную котельную построили с техническими ошибками. По его словам, в ближайшее время там планируют установить циклоны и изменить режим работы котлов. Глава ведомства обещает, что после этого выбросы прекратятся.