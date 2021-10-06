Уроженка Алтайского края Марина Ракова лишилась должности вице-президента Сбербанка

Уроженку города Горняка Алтайского края Марину Ракову, которую сегодня задержали по делу о хищении 50 млн рублей, уволили с должности вице-президента Сбербанка. Как сообщает РБК со ссылкой на источник, экс-замминистра просвещения не является сотрудником организации с 4 октября.

"Она была уволена в соответствиями с действующими нормами трудового законодательства", – заявил собеседник агентства.

Напомним, Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. По версии следствия, Ракова, находясь на должности заместителя министра просвещения РФ, в 2019 году пролоббировала выделение ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" бюджетных средств, предназначенных на реализацию государственных контрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование". При этом в качестве подрядной организации руководством Фонда привлекалась "Московская высшая школа социальных и экономических наук".

Женщина не явилась на допрос по делу, не отвечала на звонки, а позднее стало известно, что она скрывается от следствия. Помощь ей мог оказывать знакомый с Украины. Правоохранители объявили Ракову в федеральный розыск, а 6 октября её задержали.