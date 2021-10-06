Барнаульцам объяснили, сколько будут действовать проездные после повышения цен на проезд

Жители Барнаула, которые уже приобрели проездные билеты сроком на два месяца, смогут пользоваться ими до окончания тарифного плана. Как сообщили в пресс-службе мэрии, граждане смогут оплачивать поездки проездным "Единый на 60 дней" по старой цене (20 рублей), если активировали его до вступления в силу постановления властей о новых тарифах.

Барнаульцы, использующие транспортные карты "Пенсионная", "Школьная", "Студенческая", проездные билеты с тарифами "Для граждан" и тарифным планом "Электронный кошелёк" будут платить по новым ценам с даты, указанной в постановлении администрации Барнаула.

Напомним, в Барнауле собираются поднять цены на проезд в общественном транспорте. Вопрос об установлении новых тарифов обсудили 5 октября на заседании городского Координационного совета по ценообразованию. Согласно изменениям, проезд станет дороже на 3-5 рублей в зависимости от тарифа проездного, а для тех, кто оплачивает наличными или банковской картой, цена составит 28 рублей. Кроме того, изменится и стоимость проездных для школьников, студентов и пенсионеров.