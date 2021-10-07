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Депутаты и предприниматели просят Томенко отложить запрет на продажу "домашнего мяса"

, ИА "Амител"
Бизнес-омбудсмен запросил самую большую отсрочку
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Представители комитета АКЗС по аграрной политике и уполномоченный по правам предпринимателя в Алтайском крае обратились в управление ветеринарии с просьбой отсрочить запрет на реализацию "домашнего" мяса (под домашним понимается мясо скота, забитого на несертифицированных бойнях). 

Как сообщает пресс-служба АКЗС, комитет парламента по аграрной политике обратился к алтайским ветеринарам. Депутаты попросили управление перенести сроки запрета на реализацию мяса скота, забитого на несертифицированных бойнях на конец ноября. Напомним, что ранее фермеры уже получили документ, согласно которому срок введения запрета сдвинули с 1 октября на 10 ноября.

Депутат от ЕР Сергей Серов отметил, что волнения алтайских фермеров понятны, но в других регионах России подобные ограничения действуют ещё с марта 2021 года.

"Нужно понимать, что эти ограничения вводятся для соблюдения санитарных норм и недопущения распространения африканской чумы и ящура. Если мы не выполним эти условия Таможенного союза, то получим запрет на вывоз мяса из региона, что тоже чревато различными негативными последствиями", – добавил Серов.

С предложением об отсрочке запрета к Виктору Томенко обратился и уполномоченный по правам предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов. 

Он отметил, что, согласно письму главы Минсельхоза РФ, подобные меры должны быть введены, но только в том случае, если в регионе достаточно сертифицированных площадок для забоя скота. 

"В настоящее время на территории Алтайского края во многих районах отсутствуют оснащённые убойные пункты и площадки, что создаёт ограничения для ведения хозяйственной деятельности предпринимателей и фермеров", – отметил Осипов. 

Бизнес-обмудсмен попросил перенести введение запрета на реализацию "домашнего" мяса на 2022 год.

На днях стало известно, что ветеринарная служба в Алтайском крае перестала выдавать сертификаты соответствия на мясо скота, забитого не на сертифицированных бойнях. Алтайские фермеры выразили обеспокоенность, поскольку не во всех районах края есть сертифицированные места для забоя.

Один из региональных предпринимателей рассказал amic.ru, что ограничение ударит не только по предпринимателям, но и по потребителям, поскольку оно приведёт к росту цен на мясо на рынках.

Позднее фермеры получили документ, в котором сказано, что пока введение ограничений перенесли на 10 ноября. Вопрос о дальнейшей судьбе запрета будет рассматриваться на заседании специальной комиссии.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

7.10.2021 11:59
- гость -

Запретить нашим фермерам продавать мясо нам для того, чтобы его можно было вывозить из страны? Лишить нас возможности выбрать между выращенным корпорациями мясом и в наших деревнях? А как на это смотрит ФАС, это точно законно?

7.10.2021 12:20
- гость -

"получим запрет на вывоз мяса из региона"

Ну так вывозите сертифицированное, а домашнее не вывозите. Что за вздор!

7.10.2021 12:36
гость

Господин депутат от ЕР Сергей Серов думает,что житель деревни или города,вырастив пару хрюшек или бычка на продажу,обязательно повезет их в другой регион? Лучше бы подумал,как сделать так,чтоб этот человек и дальше выращивал живность,несмотря на трудности - дорогие корма,странные законы,тяжелая работа. А про заботу о нас,о опасных болезнях,для этого есть специал.службы.И не надо перекладывать их работу на нас-мелких производителей и потребителей.

7.10.2021 12:39
- гость -

Ручное упраление. Система не работает. И так везде: сегодня бездари принимают закон, завтра отменяют.

7.10.2021 14:05
- гость -

"Нужно понимать, что эти ограничения вводятся для соблюдения санитарных норм и недопущения распространения африканской чумы и ящура. Если мы не выполним эти условия Таможенного союза, то получим запрет на вывоз мяса из региона, что тоже чревато различными негативными последствиями", – добавил Серов.

Да-да.Не здоровье граждан вас беспокоит,а то,что навариться вам на нём не дадут,неуважаемый член ЕР.

7.10.2021 14:07
- гость -

И может,сначала построить оснащённые убойные пункты и площадки,а потом требовать и запрещать?Да не,ерунда какая-то,подумала ЕР-запретим и цену в разы повысим.

7.10.2021 14:09
- гость -

У едимроссию на всё один ответ-запретить.А может,сначала создать оснащённые убойные пункты и площадки?И потом запрещать?

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