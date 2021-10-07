Депутаты и предприниматели просят Томенко отложить запрет на продажу "домашнего мяса"

Представители комитета АКЗС по аграрной политике и уполномоченный по правам предпринимателя в Алтайском крае обратились в управление ветеринарии с просьбой отсрочить запрет на реализацию "домашнего" мяса (под домашним понимается мясо скота, забитого на несертифицированных бойнях).

Как сообщает пресс-служба АКЗС, комитет парламента по аграрной политике обратился к алтайским ветеринарам. Депутаты попросили управление перенести сроки запрета на реализацию мяса скота, забитого на несертифицированных бойнях на конец ноября. Напомним, что ранее фермеры уже получили документ, согласно которому срок введения запрета сдвинули с 1 октября на 10 ноября.

Депутат от ЕР Сергей Серов отметил, что волнения алтайских фермеров понятны, но в других регионах России подобные ограничения действуют ещё с марта 2021 года.

"Нужно понимать, что эти ограничения вводятся для соблюдения санитарных норм и недопущения распространения африканской чумы и ящура. Если мы не выполним эти условия Таможенного союза, то получим запрет на вывоз мяса из региона, что тоже чревато различными негативными последствиями", – добавил Серов.

С предложением об отсрочке запрета к Виктору Томенко обратился и уполномоченный по правам предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов.

Он отметил, что, согласно письму главы Минсельхоза РФ, подобные меры должны быть введены, но только в том случае, если в регионе достаточно сертифицированных площадок для забоя скота.

"В настоящее время на территории Алтайского края во многих районах отсутствуют оснащённые убойные пункты и площадки, что создаёт ограничения для ведения хозяйственной деятельности предпринимателей и фермеров", – отметил Осипов.

Бизнес-обмудсмен попросил перенести введение запрета на реализацию "домашнего" мяса на 2022 год.

На днях стало известно, что ветеринарная служба в Алтайском крае перестала выдавать сертификаты соответствия на мясо скота, забитого не на сертифицированных бойнях. Алтайские фермеры выразили обеспокоенность, поскольку не во всех районах края есть сертифицированные места для забоя.

Один из региональных предпринимателей рассказал amic.ru, что ограничение ударит не только по предпринимателям, но и по потребителям, поскольку оно приведёт к росту цен на мясо на рынках.

Позднее фермеры получили документ, в котором сказано, что пока введение ограничений перенесли на 10 ноября. Вопрос о дальнейшей судьбе запрета будет рассматриваться на заседании специальной комиссии.