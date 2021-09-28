Первую партию "собянинских" трамваев привезли в Барнаул

Два трамвая Tatra T3SU, подаренных почти год назад Алтайскому краю мэром Москвы Сергеем Собяниным, 28 сентября прибыли в Барнаул. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Всего в регион должно поступить 10 списанных московских трамваев, их распределят между Барнаулом и Бийском. За несколько рейсов привезут и остальные вагоны. В течение двух дней, как ожидается, доставят третий трамвай.

Гендиректор барнаульского "Горэлектротранса" Николай Петряшин отметил, что "собянинские" трамваи аналогичны барнаульским, но уже модернизированы: у них стоит реостатное управление и энергосберегающее оборудование.

"Трамваи в хорошем состоянии, после разгрузки проведём дополнительное обследование и необходимый ремонт", – пояснил он.

После этого вагоны направят в депо № 1. Со временем их перекрасят в привычные для барнаульских трамваев цвета.

Напомним, утром 28 сентября у въезда в Барнаул люди заметили, как две фуры везли два синих трамвая. Уже тогда стало ясно, что это, скорее всего, были те самые долгожданные московские трамваи, которые мэр столицы Сергей Собянин по просьбе губернатора Алтайского края Виктора Томенко подарил региону ещё в конце 2020 года. Первоначально их должны были привезти в регион в мае 2021-го, но подрядчик не смог выполнить свою работу. Однако уже в июле власти определились с новым перевозчиком.