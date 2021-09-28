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Первую партию "собянинских" трамваев привезли в Барнаул

, ИА "Амител"
Ранее очевидцы сообщали, что видели, как грузовики везут вагоны в сторону краевой столицы
Фото: официальный сайт Барнаула / barnaul.org

Фото: официальный сайт Барнаула / barnaul.org

Два трамвая Tatra T3SU, подаренных почти год назад Алтайскому краю мэром Москвы Сергеем Собяниным, 28 сентября прибыли в Барнаул. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Всего в регион должно поступить 10 списанных московских трамваев, их распределят между Барнаулом и Бийском. За несколько рейсов привезут и остальные вагоны. В течение двух дней, как ожидается, доставят третий трамвай.

Гендиректор барнаульского "Горэлектротранса" Николай Петряшин отметил, что "собянинские" трамваи аналогичны барнаульским, но уже модернизированы: у них стоит реостатное управление и энергосберегающее оборудование.

"Трамваи в хорошем состоянии, после разгрузки проведём дополнительное обследование и необходимый ремонт", – пояснил он.

После этого вагоны направят в депо № 1. Со временем их перекрасят в привычные для барнаульских трамваев цвета.

Напомним, утром 28 сентября у въезда в Барнаул люди заметили, как две фуры везли два синих трамвая. Уже тогда стало ясно, что это, скорее всего, были те самые долгожданные московские трамваи, которые мэр столицы Сергей Собянин по просьбе губернатора Алтайского края Виктора Томенко подарил региону ещё в конце 2020 года. Первоначально их должны были привезти в регион в мае 2021-го, но подрядчик не смог выполнить свою работу. Однако уже в июле власти определились с новым перевозчиком.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

28.09.2021 14:10
- гость -

Если списали, то по какой причине? Если исправные и бегают по рельсам, то списав исправное, не подсудно ли это?

28.09.2021 14:26
- гость -

Какие красавцы, поскорей бы на них прокатиться

28.09.2021 14:28
St


Собянинские, это он со с своих доходов подарил? Личные его, в гараже у дома стояли, документы на него оформленные? Или на свою зп купил и нам отдал? Наверно, московские трамваи было бы правильно сказать. И не подарил, а отдал бу. На вам то, что нам не гоже

28.09.2021 14:30
- гость -


- гость -
Если списали, то по какой причине? Если исправные и бегают по рельсам, то списав исправное, не подсудно ли это?

вы как ребенок!
Москва может себе позволить,новое и современное.
у крыльца администрации г.Москвыа куча Майбахов и Мерседесов новых, Экоус разъездная машина для клерков.
а у крыльца администрации г.Барнаул 15 летние Авенсисы и Фокусы.

28.09.2021 14:30
St

Надоело что гос имущество приписывают фамилиям чиновников!

28.09.2021 14:30
- гость -

почему новые бы не приобрести для Барнаула??? Даже как-то за город обидно. Одно старье на другое меняют.

28.09.2021 14:32
- гость -

какого они года выпуска?

28.09.2021 14:38
- гость -

Как старьёвщики. Отдайте другому городу, не позорьтесь.

28.09.2021 14:38
Лесопатологи бьют в набат

А потом, если вдруг когда-то будет раздача бесплатных новых трамваев городам, Барнаулу смогут ответить: "Так вы же свой трамвайный парк уже модернизировали, зачем вам ещё и эти трамваи?"

28.09.2021 14:40
- гость -

Читатели Амика как рыбки, забывают обо всем через минуту)
Ниже есть ветка, там изложено почему новых трамваев нет.
В Кемерово есть, в Екатеринбурге, Череповце, Омске, Ижевске, Воронеже, Калининграде, а всего более чем в 20 городах России. Куплены по нацпрограмме.
А в Барнауле городская мэрия 2 года подряд не может подать заявку без ошибок и замечаний.
вот и вся причина: чиновники настолько криворукие, что не могут взять деньги, которые им предложены.

28.09.2021 14:40
- гость -


St
Надоело что гос имущество приписывают фамилиям чиновников!


а когда по Барнаулу ,лет 16 назад уазы скорой ездили( и сейчас иногда встречаются)
с пафасной надписью подарок от М.С.Евдокимова!
у вас вопросов не было???!!!
(это на его деньги?)

все проще он( Евдокимов )продал за копейки в Змеиногорске активы АК за копейки москвичам под бутылку +еще копейки в виде УАЗЫ скорой с пафосной надписью.
тщеславие и понты

28.09.2021 14:51
SV

Господи, что разнылись то. Нормальные трамваи. Эти татры еще новые трамваи переживут. В том же Питере, который богаче барнаула, тоже ездят много старых грохочущих трамваев по старым рельсам. А вы хотите чтоб у вас бесшумные мерседесы по облакам летали? Ну не построили еще в Барнауле трамвайный завод.
Сам по себе трамвай - отличный транспорт. Наличие этих подаренных увеличит и парк транспортный и надежность, так как запчастей больше будет. Ну и слава богу. Хоть немного проблем меньше нашему и без того многострадальному гор.электро.транспорту.

28.09.2021 14:51
Cправедливый

28.09.2021 14:30
- гость -
вы как ребенок!
Москва может себе позволить,новое и современное.
у крыльца администрации г.Москвыа куча Майбахов и Мерседесов новых, Экоус разъездная машина для клерков.
а у крыльца администрации г.Барнаул 15 летние Авенсисы и Фокусы.
--
Да что вы! А чьи крузаки и бентли с номерами о***оо, е***ее и т.п. стоят у администрации? Студентов из АГУ?

28.09.2021 14:51
Pandr3

28.09.2021 14:38
- гость -
Как старьёвщики. Отдайте другому городу, не позорьтесь.

А вы в курсе какого года выпуска трамваи в Барнауле?Если московские 1987 года выпуска,то по сравнению с барнаульсими чешскими 65-75 года выпуска это новье.

28.09.2021 14:56
- гость -

Но мы в глубине души будем знать, что они не лично Собянина, но с другой стороны будем считать, что они собянинские. Вот!

28.09.2021 14:56
- гость -

А почему не Путинские? Как-то обидно за него, во всех грехах виноват Путин, а если что хорошее, почему-то - Собянин?

28.09.2021 14:56
- гость -

Их же автобыдло испортит, каждую неделю статья как идиоты травма таранят.

28.09.2021 14:57
- гость -

Трамваи не синие, а голубые. Даже небо синее на фото

28.09.2021 15:00
Лесопатологи бьют в набат

Сколько именно из 10 трамваев отдадут Бийску? Ведь если например 6, то получится новость "Барнаульский трамвайный парк пополнился четырьмя бывшими в употреблении трамваями" — что будет звучать совсем грустно

28.09.2021 15:00
- гость -

А по ширине колеи подходят нам? А то, например, в Калининграде узкоколейка

28.09.2021 15:11
- гость -

а есть ли смысл татру в Бийск отдавать? у них же ктм-ы сплошняком. а это и работы другие и запчасти другие.

28.09.2021 15:13
М

28.09.2021 14:56
- гость -
Уж не метит ли Сергей Семёныч на должность царя? Иишь какие царские подарки с барского плеча.

28.09.2021 15:14
справедивому


Да что вы! А чьи крузаки и бентли с номерами о***оо, е***ее и т.п. стоят у администрации? Студентов из АГУ?

по твоей логике на трамваях Собянин катался,в качестве служебного.

28.09.2021 15:20
Вадим

Вот и показали наше место в пищевой цепочке, скоро из союзных республик трактора со времён ссср, закупят для сельчан. Новый слоган: Барнаул - утилизационный!!!

28.09.2021 15:32
- гость -

Вам ваше место отвели конкретные чиновники Минтранса Алтайского края и мэрии Барнаула, которые занимались подачей заявок на финансирование по нацпроекту.
В соседних Кемерово и Омске трамваи новенькие куплены. За федеральные деньги.

28.09.2021 15:33
- гость -

Вам ваше место отвели конкретные чиновники Минтранса Алтайского края и мэрии Барнаула

алеши квадратноголовые...

28.09.2021 15:36
Вадим

Интересно на кого повесят, кто материально ответственное лицо, по сути кто передовал должен гарантии дать, иначи кто принял тот должен все швы под рентгеном, всю электрику заново, усталость металла никто не отменял + в Москве реагенты, испытательный полигон, думаю тоже желателен, как-то не хочится на улице с Собянинским подарком на тротуаре встретится, объявили бы ответственного кто проверял, какой срок эксплуатации для агригатов, вообще целесообразность данных схем, а то опять будет стрелочник отвечать.

28.09.2021 15:46
змеиногорец

гостю в 14-40- не москвичам , а Верхней Пышме и благодоря этому доходы у нас не меньше , чем в вашем Ауле

28.09.2021 15:50
Гостю в 15:14 !!!

Прочитай все сначала и до конца! Потом найдешь свою логику.

Cправедливый
28.09.2021 14:30
- гость -
вы как ребенок!
Москва может себе позволить,новое и современное.
у крыльца администрации г.Москвыа куча Майбахов и Мерседесов новых, Экоус разъездная машина для клерков.
а у крыльца администрации г.Барнаул 15 летние Авенсисы и Фокусы.
--
Да что вы! А чьи крузаки и бентли с номерами о***оо, е***ее и т.п. стоят у администрации? Студентов из АГУ?
--


28.09.2021 15:14
справедивому

Да что вы! А чьи крузаки и бентли с номерами о***оо, е***ее и т.п. стоят у администрации? Студентов из АГУ?

по твоей логике на трамваях Собянин катался,в качестве служебного.

28.09.2021 15:58
- гость -

И на том спасибо барину. Низкопольные мож лет через 50 подгонят, когда в Москве спишут.

28.09.2021 16:00
- гость -

Если московские 1987 года выпуска,то по сравнению с барнаульсими чешскими 65-75 года выпуска это новье.

Скажите, у вас автомобиль 1987 года? Есть ли смысл о сортах металлолома говорить?

28.09.2021 16:01
- гость -

Выдержка из "КП" : 18 января 2020г курсировало в Барнауле 75 подвижных составов. Однако, по данным сообщества «Барнаульский электротранспорт», в выходные на линиях было всего 40 трамваев. По сравнению с данными за ноябрь 2018 года, когда по Барнаулу курсировали 140 вагонов, это настоящая катастрофа.

Теперь добавим 5 собянинских трамваев (если считать что с Бийском разделим по-братски). Похоже на рывок.

28.09.2021 16:05
про

14:57- гость - "Трамваи не синие, а голубые"

По RGB получил цвет (1, 163, 227) Компьютер говорит, что самый близкий цвет:
Цвет морской волны (Аква) (0, 146, 182)
Аналогичные, похожие цвета:
Джинсовый синий (21, 96, 189)
Защитно синий (30, 144, 255)
Королевский синий (65, 105, 225)
Лазурный, Азур (0, 127, 225)
Небесно-синий (34, 113, 179)
Светлый джинсовый (43, 108, 196)
Синий Градуса (0, 125, 255)
Темно-синий Крайола (25, 116, 210)

Голубой (66, 170, 255)
Вот и выбирайте, какого они цвета ))

28.09.2021 16:08
гiсть

то по сравнению с барнаульсими чешскими 65-75 года выпуска это новье
---
у Барнаула трамваев Т-3М по википедии (это которые квадратные) больше всех в стране было. в 65-75 годах их не выпускали.

28.09.2021 16:13
- гость -

Ну теперь и цены за проезд можно поднять .

28.09.2021 16:19
- гость -

Пусть ещё господин Собянин кондукторов пришлёт. Наши закончились.

28.09.2021 16:32
Лесопатологи бьют в набат

28.09.2021 16:19
- гость -

Если трамваи московские, то они уже с валидаторами для билетов и карт. А если есть валидаторы, зачем дополнительно тратиться на кондукторов?

28.09.2021 16:38
- гость -

Так в наших трамваях кондукторов нет!

28.09.2021 17:07
- гость -

А сколько же лет этому подарку?

28.09.2021 17:24
гость в москве

Нормальные пацаны на голубых трамваях не будут ездить.

28.09.2021 17:34
гiсть

если трамваи московские, то они уже с валидаторами для билетов и карт
---
ага, и деньги будут уходить в Москву

28.09.2021 17:36
- гость -

Событие для региона!
Столько раз освещали в СМИ!!!!
Столько споров,рассуждений,столько сил приложено,чтобы привезти б/у трамваи.

Это говорит о многом...:\

28.09.2021 17:44
- гость -

В Википедии прочитала:До 1990 года в Барнаул прибыло значительное количество новых трамвайных вагонов Tatra T6B5, и город занял 1-е место в СССР, по количеству этих трамвайных вагонов.

28.09.2021 17:45
- гость -

28.09.2021 14:26
- гость -
Какие красавцы, поскорей бы на них прокатиться

И бабу возьми, пусть оценит шик!

28.09.2021 17:55
Алекс

Какой позор! Нам привезли московские обноски? Как же так? Может нам лучше новые трамваи, а от нас увезти старые в москву?

28.09.2021 18:39
St

28.09.2021 14:40
- гость -
Гость, научитесь выражать мысли, не переводя недовольство в адрес случайного человека. Я может как и вы считаю, но мне не приятно, что недовольство у вас в адрес Едвокимова, а кричите на меня

28.09.2021 19:06
- гость -

Гостю в 15:14 !!!
Прочитай все сначала и до конца! Потом найдешь свою логику.

Cправедливый
28.09.2021 14:30
- гость -
вы как ребенок!
Москва может себе позволить,новое и современное.
у крыльца администрации г.Москвыа куча Майбахов и Мерседесов новых, Экоус разъездная машина для клерков.
а у крыльца администрации г.Барнаул 15 летние Авенсисы и Фокусы.
--
Да что вы! А чьи крузаки и бентли с номерами о***оо, е***ее и т.п. стоят у администрации? Студентов из АГУ?



28.09.2021 15:14
справедивому

Да что вы! А чьи крузаки и бентли с номерами о***оо, е***ее и т.п. стоят у администрации? Студентов из АГУ?

по твоей логике на трамваях Собянин катался,в качестве служебного.




все ясно с логикой у тебя проблемы ,большие.
если у Марии Ра стоит Порше-значит прадовец-кассир приехал на работу.
жуй дальше

28.09.2021 20:34
Слава Барнеаполь

Металлолом от Собянина, это "круть", - Супер Бетмен Мобили прям!
Я предлагаю сдать этот металлолом нашим китайским покупателям и вместе с ним (трамваями от Собянина) продать рельсы всех трамвайных путей города Барнаула. А ранее, предлагаю ликвидировать наш МУП "Электротранс" г. Барнаула через процедуру банкротства, с продажей всех возможных активов этого МУП. И самое главное, - после продажи этого металлолома, советского хлама и чиновничьего источника "откатов", -"закатать" все освободившиеся площади самых загруженных дорог города Барнаула АСФАЛЬТОМ. Мы с вами друзья получим как минимум ДВЕ полосы дорог самых загруженных (пробочных) магистралей (Попова, Малахова, А. Петрова, Северо-Западная, Космонавтов, Сов. Армия, Красноармейский, Ленинский, Анатолия, Змеиногорский). Блин, это километров 100 дорог городу! А для тех кто ратует за экологически чистый транспорт и социальные гарантии, предлагаю на вырученные средства от продажи имущества МУП "Электротранс" купить современные электроБусы или троллейБусы, которые могут ходить по дорогам общего пользования на электротяге. Ведь Собянин нам "скинул" свой металлолом только по причине отказа от трамвайного парка!! В Москве остаются только экскурсионные маршруты трамвая для Туристов города Москва!... Аннушка масло-то уже пролила!!! Только чувствую я, что это "кормушку" бюджетных денег, будут защищать все городские чиновники и службы....

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