Сергей Завьялов выступит в Барнауле с концертом "Я по жизни зарекался..."

В Барнауле выступит Сергей Завьялов – российский автор, композитор и исполнитель песен в жанре русский шансон и городской романс. Концерт пройдёт 15 октября 2021 года в ДК "Сибэнергомаш".

Начало музыкальной деятельности Сергея можно отнести к 2011 году, когда он всерьёз стал заниматься музыкой, записав свои первые песни "Папа, прости", "Усни, малыш" и "Мамины слова". Уникальная мелодичность его песен, пропитанная народными мотивами, стала настоящим фирменным почерком автора.

Не имея музыкального образования, Сергей в юном возрасте сам освоил музыкальные инструменты. Впоследствии он начал писать песни. Народная любовь к творчеству Завьялова пришла неожиданно, когда его видео на YouTube с произведением "Клён" стало набирать многомиллионные просмотры.

После его композиции уже звучали повсюду. В результате артистом заинтересовались крупные музыкальные компании, и с одной из них он заключил договор о сотрудничестве.

Артист выпустил уже 10 альбомов: "Ты и я", "Эх, судьба моя печальная", "Заполярный край", "Джентльмен", "Холодный дождь", "Клён", "Вольный ветер", "Так любить не хочу", "Злая ночь", "Расскажи мне доля". В настоящее время Сергей продолжает заниматься творчеством, гастролирует, пишет новые песни, снимает клипы.

Поклонники музыканта могут выиграть билеты на концерт в эфире радиостанции Радио Шансон Барнаул. Слушайте её на волне 101.9 FM и на сайте.