Власти обсудили с руководством "Росводоканала" единый тариф на воду в Барнауле

Власти Барнаула, представители группы компаний "Росводоканал" и гендиректор Барнаульского водоканала обсудили целесообразность установления единых тарифов на питьевую воду и водоотведение для всех потребителей ООО "Барнаульский водоканал". Как сообщает пресс-центр мэрии, такие изменения помогли бы снизить тарифную нагрузку на жителей пригорода Барнаула.

В ходе встречи с руководством организаций мэр Вячеслав Франк подчеркнул, что "Росводоканал" подает питьевую воду и оказывает услуги водоотведения более чем 665 тысячам пользователей, проживающих в столице Алтайского края и пригороде. Предприятие обслуживает водопроводные сети протяженностью почти 1250 км и сети канализации протяженностью более 886 км по договорам аренды и сохранности бесхозного имущества.

Кроме того, в рамках концессионного соглашения от 2020 года, предприятие приняло в эксплуатацию 41 км водопроводных сетей, канализационные коммуникации протяженность 7,54 км, а также две канализационно-насосные станции и 10 артезианских водозаборов.