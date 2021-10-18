Аграрии Алтая получили деньги на сезонные работы по льготной ставке в Россельхозбанке

С января 2021 года Россельхозбанк профинансировал экономику Алтая на сумму более 8,8 миллиарда рублей. Из них 7,8 миллиарда направлено в агропромышленный комплекс.

Приоритетом остаётся кредитование сезонных работ. За девять месяцев на эти цели банк направил более 3,9 миллиарда рублей, причём 92% из них – по льготной ставке. Представители крупного агробизнеса в Алтайском крае и Республике Алтай получили от РСХБ на сезонные работы 1,4 миллиарда, а среднего, малого и микробизнеса – более 2,5 миллиарда рублей. За это время Алтайский филиал Россельхозбанка и сельхозпредприятия заключили более 270 кредитных договоров.

Филиал РСХБ продолжает активно кредитовать население двух Алтаев. Объём кредитного портфеля с начала года превысил 14,7 миллиарда рублей. Наиболее востребованными банковскими продуктами у населения регионов остаются потребительские и ипотечные кредиты. Объём ипотечного кредитного портфеля физических лиц Алтайского филиала РСХБ составил шесть миллиардов рублей. Займы на жильё в 2021 году уже оформили 880 человек.

"Алтайский филиал РСХБ показывает положительную динамику по основным направлениям деятельности. Банк развивает цифровые сервисы в аграрной отрасли, облегчающие ведение бизнеса и сбыт готовой продукции. Кроме этого, мы поддерживаем молодых специалистов именными стипендиями Россельхозбанка. А в конце октября открываем "Школу фермера", первый набор в которую завершён", – рассказал директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

В 2021 году РСХБ отметил рост привлечённых средств клиентов как юридических, так и физических лиц. Совокупный портфель привлечённых средств клиентов филиала за три квартала текущего года составил 42 миллиарда рублей, прирост с начала года – 14%. При этом объём средств юридических лиц, размещённых в филиале превысил 22,8 миллиарда рублей, увеличившись с начала года на 29%. Объём привлечённых средств частных клиентов – 19,2 миллиарда рублей, увеличение с начала года составило более 400 тысяч рублей.