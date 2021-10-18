Директор сельской школы рассказала, как ей удалось отнять оружие у шестиклассника

Директор Сарсинской школы Галина Зайцева рассказала о том, как ей удалось успокоить школьника, который 18 октября пришёл в образовательное учреждение с ружьём. Слова женщины передаёт Baza.

По словам Зайцевой, вооружённый ребёнок стоял в коридоре и кричал, что в него вселился Бог. Мальчик уверял, что он "не справится с собой", а также говорил о том, что он пришёл отомстить одной конкретной девочке.

По словам одноклассников мальчика, школьница, о которой идёт речь, постоянно задирала не только его, но и других ребят в школе.

Директор учреждения рассказала, что она пригласила ребёнка в кабинет, где объяснила ему, что в школе находятся невиновные. После этого мальчик отдал ей ружьё и патрон.

Напомним, 18 октября появились сообщения о том, что шестиклассник пришёл с ружьём в школу под Пермью и открыл стрельбу. В результате пострадал один ребёнок, которого ранило осколком стекла.