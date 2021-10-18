Российские родители пытаются защитить школьников от эксперимента по тестированию на COVID

Несколько групп московских родителей направили более 300 жалоб в прокуратуру и Следственный комитет из-за пилотного тестирования школьников на коронавирус, сообщает "Коммерсантъ". Они требуют проверить эксперимент по экспресс-диагностике на соответствие законодательству.
14 октября в Москве стартовал эксперимент по экспресс-тестированию детей на коронавирус. Проверки будут проходить раз в две недели в десяти школах и детсадах, процедура затронет около 40 тыс. детей. В случае положительного результата класс отправят на 14-дневный карантин.
Чиновники считают, что такой подход поможет снизить темпы распространения коронавируса и избежать возврата на дистант. Московский департамент образования подчёркивает, что законодательство даёт право отстранять детей от занятий в случае отказа от диагностики. Участие в эксперименте обязательно для всех детей, поскольку сбор заявлений о добровольном согласии на проведение теста не предполагается.
Часть родителей намерены добиться отмены эксперимента. Они ссылаются на п. 5-7 ст. 2 закона "Об основах охраны здоровья граждан". Там говорится, что проведение экспресс-тестов является медицинским вмешательством и может проходить только с согласия граждан.
Авторы жалоб указывают, что при диагностике школьников используются тест-системы производства компании "Рапид Био". В инструкции к системе сказано, что применять её могут только врачи клинической лабораторной диагностики, медицинские лабораторные техники, врачи общей практики, средний медицинский персонал и фельдшеры.
Представители движения "Объединение родителей" пожаловались лидеру партии "Справедливая Россия – За правду" Сергею Миронову, а также в Совет безопасности и ФСБ. Организация считает, что проведение тестирования раз в 14 дней не имеет медицинского смысла.
Комментарии
И? Что плохого?
И? Что хорошего? Какой толк?
А можно на нашем предприятии каждые две недели нахаляву всех тестировать? Нас 130 человек, мы возмущаться не будем
Пусть тестируют.
И да. К нам приходите. ждем-с.
Страшноре дело мазок возьмут из носа раз в две недели! Нарушение прав человека))))
А серьезно - запретить посещение школ, нечего заразу разносить.
А можно на нашем предприятии каждые две недели нахаляву всех тестировать? Нас 130 человек, мы возмущаться не будем
конечно можно, за ваш счет
За счет отказавшихся школьников. Отдать желающим на предприятия
А тесты на антитела каждые две недели слабо?
18.10.2021 16:13
- гость -
А вам все всегда плохо)
Руки прочь от детей, мрази
Руки прочь от детей, мрази
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Когда твой детеныш заболеет, лечи сама дома! И никуда не шарься с ним!
И чего родители возбудились?
И чего родители возбудились?
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От безделья и тупости!
Хоть бы у нас в школе проводили такое тестирование. А эти дурочки еще отказываются.