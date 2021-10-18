Российские родители пытаются защитить школьников от эксперимента по тестированию на COVID

Несколько групп московских родителей направили более 300 жалоб в прокуратуру и Следственный комитет из-за пилотного тестирования школьников на коронавирус, сообщает "Коммерсантъ". Они требуют проверить эксперимент по экспресс-диагностике на соответствие законодательству.

14 октября в Москве стартовал эксперимент по экспресс-тестированию детей на коронавирус. Проверки будут проходить раз в две недели в десяти школах и детсадах, процедура затронет около 40 тыс. детей. В случае положительного результата класс отправят на 14-дневный карантин.

Чиновники считают, что такой подход поможет снизить темпы распространения коронавируса и избежать возврата на дистант. Московский департамент образования подчёркивает, что законодательство даёт право отстранять детей от занятий в случае отказа от диагностики. Участие в эксперименте обязательно для всех детей, поскольку сбор заявлений о добровольном согласии на проведение теста не предполагается.

Часть родителей намерены добиться отмены эксперимента. Они ссылаются на п. 5-7 ст. 2 закона "Об основах охраны здоровья граждан". Там говорится, что проведение экспресс-тестов является медицинским вмешательством и может проходить только с согласия граждан.

Авторы жалоб указывают, что при диагностике школьников используются тест-системы производства компании "Рапид Био". В инструкции к системе сказано, что применять её могут только врачи клинической лабораторной диагностики, медицинские лабораторные техники, врачи общей практики, средний медицинский персонал и фельдшеры.

Представители движения "Объединение родителей" пожаловались лидеру партии "Справедливая Россия – За правду" Сергею Миронову, а также в Совет безопасности и ФСБ. Организация считает, что проведение тестирования раз в 14 дней не имеет медицинского смысла.