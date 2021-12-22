Одна за всех. Транспортной картой Бийска теперь можно оплачивать проезд в других городах

В России в ближайшее время может появиться единая федеральная транспортная система. Проект "Транспортный роуминг" предложил разработчик систем оплаты проезда "Золотая корона". Транспортные карты Бийска в числе первых подключены к этому проекту, и горожане получили возможность использовать их для оплаты проезда сразу в нескольких российских регионах.

Проект призван сделать оплату общественного транспорта удобнее и доступнее. Теперь, посещая другие города России, не нужно покупать дополнительную транспортную карту – вы рассчитывайтесь той, которая у вас уже есть. Проезд оплачивается по тарифам региона, в котором вы находитесь.

В единую систему объединено уже семь городов – Бийск, Горно-Алтайск, Благовещенск, Краснодар, Магадан, Оренбург, Элиста. В планах в первом квартале 2022 года – подключить ещё порядка 10 регионов, включая города-миллионники, а перспективная цель – возможность рассчитываться своей транспортной картой в любом городе, где работают различные системы оплаты проезда.

"Транспортный роуминг" даёт базу для создания "зелёного коридора для пассажиров" и "единого платёжного документа" без замены действующих систем и без снижения безопасности расчётов. Но самое важное, на наш взгляд, – это удобство пассажиров, повышение их мобильности и новые возможности, которые предоставляет интеграция локальных систем оплаты проезда в единую экосистему", – говорит руководитель продуктовой линии "Транспортная карта" ЗАО "Золотая Корона" Александр Гришин.

Добавим, что электронные системы оплаты проезда от разработчика "Золотая корона" работают в 37 регионах России.