Одни плюсы. Клиенты "Дом.ру" получат доступ к экосистеме Яндекса

"Дом.ру" и Яндекс Плюс объявили о старте сотрудничества. Клиентам по всей России стала доступна подписка Яндекс Плюс в пакетном предложении "Засмотрись".

"Мы создаём цифровое настоящее для всех людей в нашей стране, делая сложные продукты простыми и удобными для пользователя. Сейчас это уникальное целостное предложение, которое объединяет в себе мощный интернет, востребованный контент и самую популярную подписку на рынке", – комментирует директор по цифровым продуктам АО "ЭР-Телеком Холдинг" (ТМ "Дом.ру") Игорь Соколов.

Подписка даёт доступ ко всей экосистеме Яндекса. Пользователи смогут слушать музыку и подкасты на Яндекс.Музыке, смотреть фильмы и сериалы на "Кинопоиске", а также копить и тратить кешбэк баллами в Яндекс.Такси, Еде, Лавке, Драйве, Афише, Маркете, Заправках и Путешествиях.

"Партнёрство с "Дом.ру" – первый опыт сотрудничества Яндекс Плюса с оператором широкополосного доступа в сеть Интернет федерального масштаба. Мы рады, что абоненты "Дом.ру" теперь смогут по достоинству оценить все преимущества Плюса и популярный контент "Кинопоиска" в привычном для себя интерфейсе приставок Movix Pro Voice", – комментирует руководитель группы дистрибуции и развития бизнеса Яндекс Плюса Владимир Горбунов.

В рамках нового предложения клиент оплачивает все подписки с единого счёта. Теперь все онлайн-кинотеатры, которые входят в тариф, интегрированы в приставку, так что можно смотреть их с одного экрана даже без функции Smart TV. Добавим, что в первые два месяца пользования на пакет "Засмотрись" действует скидка 50%.